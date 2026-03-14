Javier Milei: "Van a empezar a llorar industria nacional y empleo"

El Presidente compartió un video de una usuaria de X, que grabó a un robot haciendo un café, y arremetió contra la oposición, los sindicatos y organizaciones que defienden a los trabajadores, en medio de un contexto sensible tras la sanción de la reforma laboral.

El Presidente habló sobre un video en el que un robot sirve café.

El presidente Javier Milei volvió a manifestarse en redes sociales sobre el impacto del avance tecnológico en el trabajo y la economía, al compartir un video en el que se observa a un robot sirviendo café dentro de un shopping.

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El mandatario utilizó el ejemplo para defender el progreso técnico y apuntó su posteo directamente contra la oposición, los sindicatos y las organizaciones que defienden a los trabajadores en el marco de una visible disconformidad a días de la sanción de la reforma laboral.

El video fue publicado originalmente por una usuaria de la red social X y muestra el funcionamiento de una máquina automatizada que prepara y entrega café de manera autónoma. Al citar el contenido, Milei acompañó la publicación con un extenso mensaje en el que advirtió sobre las críticas al avance tecnológico.

“Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso”, escribió el jefe de Estado. En su mensaje, el presidente apuntó contra quienes dicen preocuparse por el empleo pero rechazan reformas orientadas a modernizar el mercado laboral.

En ese sentido, Milei argumentó: “El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio. Ese ahorro permite destinar recursos a sectores más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga”, sostuvo el mandatario en su publicación.

ALERTA ABASTO SHOPPING Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso. Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria… https://t.co/qUL5EaGSiL

Según el presidente, ese proceso termina generando “mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros”.

En la misma línea, Milei también lanzó críticas hacia lo que denominó “demagogos y nacionalistas de pacotilla”, a quienes acusó de intentar frenar los cambios tecnológicos en nombre de la defensa del empleo y la industria nacional.

Y en el mismo posteo afirmó que ese tipo de políticas terminan protegiendo a empresarios que dependen de privilegios y regulaciones estatales, lo que, para él, deriva en salarios más bajos, precios más altos y una menor oferta de productos.

Como argumento final, el presidente sostuvo que la historia económica argentina ofrece evidencia de ese fenómeno y mencionó “100 años de historia” como prueba de los efectos negativos de las políticas proteccionistas.