Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy Los espacios políticos ya definieron a sus representantes para competir en los comicios legislativos nacionales de octubre.







Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Jujuy se prepara para las elecciones legislativas 2025, un proceso que renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La provincia presenta un escenario diverso, con fuerzas políticas tradicionales, emergentes y movimientos libertarios que buscan consolidar su representación en el Congreso nacional. Esta variedad refleja tanto la presencia histórica de partidos como la aparición de nuevos espacios con propuestas diferenciadas, lo que promete una competencia reñida y estratégica.

El armado de las listas mostró negociaciones internas complejas y definiciones que se produjeron en los últimos días, dejando en evidencia las tensiones dentro de los distintos espacios políticos. Algunas fuerzas optaron por mantener acuerdos con referentes nacionales para asegurar respaldo y visibilidad, mientras que otras decidieron competir de manera independiente, con candidatos de fuerte trayectoria local o vinculados a sectores específicos de la sociedad jujeña, como la industria, la educación y el medio ambiente.

Con las nóminas ya confirmadas, cada frente oficializó a sus candidatos titulares y suplentes, mostrando tanto la renovación generacional como la continuidad de figuras consolidadas en la provincia. Este panorama permite observar cómo estrategias electorales, alianzas regionales y protagonismo de líderes locales confluyen para definir la representación de Jujuy en el Congreso, en un año clave para la política nacional.

Renovación y continuidad: cómo se consolidan las listas para los comicios en Jujuy.

Todos los candidatos en Jujuy Frente Jujuy Crece Titulares: María Inés Zigarán Mario Pizarro Malena Amerise



Suplentes: Fabián Tejerina

Gilda Romero

Pablo Mayans Pertenece a la fuerza nacional Provincias Unidas y representa al oficialismo provincial. Fuerza Patria Jujuy Titulares: Leila Chaher Juan Manuel Soler Alicia Chalabe

Suplentes: Juan Giusti Daniela Jaled Santiago Zamora

Lista 506, integrada por Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro, Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario. La Libertad Avanza Titulares: Alfredo González Barbara Andreussi

Fuerza libertaria que busca representación directa en el Congreso nacional sin formar alianzas provinciales. Frente Primero Jujuy Avanza Titulares: Pedro Pascuttini Valeria Valente

Representa intereses regionales con base en la Cámara del Tabaco. Frente de Izquierda de los Trabajadores - FIT Titulares: Alejandro Vilca Natalia Morales (PTS) Julio Mamani (PTS) Natalia López (PO) Leonardo Rivero (MST) Fernanda Giribone (IS)

Agrupa distintas vertientes de izquierda bajo una lista unificada. El Frente Liberal Titulares: Raúl Attie Celia Yolanda Díaz Juan Carlos Mamani

Suplentes: Sonia Méndez Daniel Macías Karina Rodríguez

Lista 507, integrada por Unir y Partido Renovador. Frente Transformación Libertaria Titulares: Mercedes Cravero de Savio Leonardo Ríos Jorgelina Noelia Daza

Lista 505, conformada por Partido Pura Militancia y Partido Libertario.