Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Jujuy se prepara para las elecciones legislativas 2025, un proceso que renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La provincia presenta un escenario diverso, con fuerzas políticas tradicionales, emergentes y movimientos libertarios que buscan consolidar su representación en el Congreso nacional. Esta variedad refleja tanto la presencia histórica de partidos como la aparición de nuevos espacios con propuestas diferenciadas, lo que promete una competencia reñida y estratégica.
El armado de las listas mostró negociaciones internas complejas y definiciones que se produjeron en los últimos días, dejando en evidencia las tensiones dentro de los distintos espacios políticos. Algunas fuerzas optaron por mantener acuerdos con referentes nacionales para asegurar respaldo y visibilidad, mientras que otras decidieron competir de manera independiente, con candidatos de fuerte trayectoria local o vinculados a sectores específicos de la sociedad jujeña, como la industria, la educación y el medio ambiente.
Con las nóminas ya confirmadas, cada frente oficializó a sus candidatos titulares y suplentes, mostrando tanto la renovación generacional como la continuidad de figuras consolidadas en la provincia. Este panorama permite observar cómo estrategias electorales, alianzas regionales y protagonismo de líderes locales confluyen para definir la representación de Jujuy en el Congreso, en un año clave para la política nacional.