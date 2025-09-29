29 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei, de cara a las elecciones de octubre: "Estamos a mitad de camino y en un momento bisagra"

El Presidente concedió una entrevista a un medio de Tierra del Fuego, en modo electoral en la previa de los comicios legislativos del 26 de octubre. "No podemos volver al pasado", marcó.

Javier Milei se refirió a las elecciones legislativas.

El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo.
El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en la reforma tributaria

En diálogo con Aire Libre FM 96.3 desde Tierra del Fuego, donde encabezará un acto, Milei sostuvo su respaldo a las medidas de su gestión: "A este modelo los argentinos le han puesto un gran esfuerzo y estamos a mitad de camino y en un momento bisagra para seguir continuando hacia abrazar las ideas de la libertad, que son las que han traído el progreso a la humanidad".

En tal sentido, advirtió que la oposición apunta a "retornar al pasado, a la pobreza, a tener que vivir de la dádiva del político". "Todas las personas que hacen va a encontrar detractores, a los únicos que no critican es a los que no hacen nada. Imaginate alguien que está haciendo una reforma de 180 grados como la que estamos impulsando nosotros, evidentemente el statu quo se va a quejar", enfatizó.

Javier Milei

"Esta es una elección nacional. Entonces, lo que se pone en juego son las cosas… ¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?", diferenció en esta línea.

También afirmó que por las medidas económicas de la administración libertaria, se generan "un montón de posibilidades al mundo para que Argentina vuelva a entrar en el sendero que lo haga, de acá a un tiempo, un país próspero".

En tanto, Milei subrayó nuevamente los índices económicos: "No podemos volver al pasado. ¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario que iba escalando a los 17.000 o 57% de pobres, una economía estancada desde 2011? Hay que dejar el pasado atrás y avanzar. Hay gente que le cuesta salir del pasado porque tenía negocio. Nosotros venimos a cambiar de cuajo la Argentina. Eso es normal que genere resistencias".

Javier Milei afirmó que bajó la pobreza y elogió el modelo de Tierra del Fuego

"Hemos sacado 12 millones de personas de la pobreza. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No, porque todavía quedan 31% de pobres en la Argentina. Es un número enorme, dolorosísimo. ¿Pero vos preferís tener 12 millones más de pobres? O como nos dejó el kirchnerismo, que nos dejaba plantada una hiper y el 98% de los argentinos iba a ser pobre", sostuvo el jefe de Estado

En esta línea, cargó contra la gestión de Alberto Fernández: "Entonces, no es que heredamos un país que era Suiza, sino uno a punto de explotar, que combinaba las peores de las tres crisis de la historia. También teníamos indicadores sociales peores que los de 2001 y un Banco Central quebrado".

Por otro lado, destacó el modelo tributario de Tierra del Fuego: "Nosotros creemos que hay derechos adquiridos y acuerdos tomados. Uno tiene que respetar la institucionalidad. Tierra del Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. Es decir, el problema no es la ventaja, sino el continente todo lo que paga además de impuestos".

"Es un modelo que muestra que vos si bajás los impuestos, corres al Estado del medio y podés funcionar mejor. Eso a nosotros nos parece que es una experiencia que tendríamos que tratar de replicar hacia adelante", añadió.

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.
Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Fueron fotografiados mientras recorrían tranquilamente las calles de Manhattan.

Leonardo DiCaprio paseó con su novia y sorprendió a todos en Nueva York: ¿qué hizo?

Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.

Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

