Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Santa Cruz







Santa Cruz pondrá en juego 3 bancas nacionales en las próximas elecciones legislativas.

La provincia de Santa Cruz encara unas elecciones legislativas clave en las que se definirán tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. El 26 de octubre marcará el debut electoral del gobernador Claudio Vidal como jefe del oficialismo provincial, después de la victoria que lo catapultó a la gobernación en 2023.

Con un padrón relativamente chico pero de peso simbólico, la pelea no será sencilla: el oficialismo local pretende consolidar su liderazgo, el peronismo intenta recuperar protagonismo y La Libertad Avanza busca aprovechar el arrastre de Javier Milei.

Los nombres ya están sobre la mesa y muestran una disputa pareja. Se mezclan figuras de la política provincial con perfiles nuevos, lo que anticipa una campaña intensa, con recorridas, debates y alguna que otra chicana que ya empieza a circular en Río Gallegos y las localidades del interior.

Todos los candidatos en Santa Cruz Por Santa Cruz Daniel Álvarez

Gisella Martínez

Juan José Ortega

La Libertad Avanza Jairo Guzmán

Perla Gómez de la Fuente

Matías Alzugaray

Fuerza Santacruceña Juan Carlos Moina

Moira Lanesan Sancho

Amadeo Figueroa UNIR Diego Bavio

Graciela Julio

Rodolfo Gilio Nuevo MAS Jorge Jesús Mariano

Victoria Gaspari Coalición Cívica-ARI Pedro Muñoz

Mariana Olmos

Omar Fernández PRO Leonardo Roquel

Andrea Gallegos

Horacio Padín Frente de Izquierda y los Trabajadores Gabriela Ance

Luis Díaz

Oriana Toloza