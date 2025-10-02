Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz encara unas elecciones legislativas clave en las que se definirán tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. El 26 de octubre marcará el debut electoral del gobernador Claudio Vidal como jefe del oficialismo provincial, después de la victoria que lo catapultó a la gobernación en 2023.
Con un padrón relativamente chico pero de peso simbólico, la pelea no será sencilla: el oficialismo local pretende consolidar su liderazgo, el peronismo intenta recuperar protagonismo y La Libertad Avanza busca aprovechar el arrastre de Javier Milei.
Los nombres ya están sobre la mesa y muestran una disputa pareja. Se mezclan figuras de la política provincial con perfiles nuevos, lo que anticipa una campaña intensa, con recorridas, debates y alguna que otra chicana que ya empieza a circular en Río Gallegos y las localidades del interior.