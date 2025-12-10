10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Segundo año de Javier Milei presidente: por qué termina mejor de lo que empezó

El libertario atravesó meses con medidas bien recibidas, como la flexibilización del cepo; escándalos, como $LIBRA y ANDIS; y éxitos electorales que fortalecen su construcción de poder.

Por
Javier Milei fortaleció su vínculo con Donald Trump durante su segundo año de mandato.

Javier Milei fortaleció su vínculo con Donald Trump durante su segundo año de mandato.

Redes Sociales

El presidente Javier Milei llega al fin de su segundo año de mandato, unos meses cargados de medidas, cambios y escándalos que, en la cuenta final, resultaron positivos para los objetivos del libertario y su construcción de poder.

Milei celebró sus dos años de gestión.
Te puede interesar:

Milei celebró sus dos años de gestión con un efusivo mensaje en redes sociales

El 14 de febrero, Día de los Enamorados, el Presidente difundió —no promocionó, según él— la criptomoneda $LIBRA. Esto le trajo el primer problema judicial, ya que se trató de una estafa que no hubiese sido posible sin esta difusión del propio mandatario.

En abril, Milei logró salir de este escándalo y recuperar la agenda, anunciando la salida del cepo. Esta medida, que logró generar estabilidad, sumada al control de la inflación y la baja del riesgo país, fueron sin lugar a dudas buenas noticias que pudo mostrar la gestión libertaria.

En mayo, La Libertad Avanza realizó una jugada electoral fuerte: compitió contra el PRO en la ciudad de Buenos Aires y le ganó, lo que le permitió tener al partido amarillo dominado para los siguientes comicios.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Agosto fue quizás el peor mes para la gestión libertaria: en el Congreso, la oposición se unió para aprobar leyes como Financiamiento Universitario, aportes para los jubilados y la Emergencia Pediátrica. En ese mes también estalló el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dejó a muchos funcionarios afuera y al círculo más íntimo de Javier Milei en la mira de la Justicia.

En este contexto, en septiembre, el Gobierno perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero logró recuperarse de este golpe y empezar la campaña nacional, con ayuda de Estados Unidos.

Y así, Javier Milei termina el año mucho mejor de lo que lo empezó, con un Congreso a favor que va a ser protagonista de este verano, con una agenda propia del gobierno libertario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei cumple dos años como presidente: las principales cifras del ajuste a trabajadores y jubilados

Javier Milei está sentado junto a Karina Milei.

Milei, presente en la ceremonia del Nobel de la Paz 2025

banco de horas: de que se trata la propuesta de la reforma laboral que podria reemplazar las horas extra

"Banco de horas": de qué se trata la propuesta de la reforma laboral que podría reemplazar las horas extra

Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Caputo y Bausili enfrentan una licitación clave.

Deuda en pesos: el Gobierno afronta vencimientos por $40 billones en una licitación clave

Eduardo Taiano. 

Causa $LIBRA: pidieron apartar al fiscal Taiano del caso

Rating Cero

Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming

Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming: de quienes se trata

La serie ya disponible en Netflix tiene 12 episodios. 
play

Está en Netflix y tiene pocos capítulos con drama legal, comedia y justicia social

Zaira Nara se reencontró con Bauletti.

El reencuentro entre Zaira Nara y Bauletti, en medio de rumores de la reconciliación con su ex

Un romance clásico que brilló en los 2000, que aún se encuentra en Netflix.
play

Está Jennifer López y Netflix la eliminará pronto: la película que tenés que ver ya

Esta serie escala entre lo más visto de Netflix.
play

Esta serie al estilo western llegó a Netflix y está siendo lo más visto: de cuál se trata

Miniserie enigmática que destaca en Netflix por su propuesta emocional y visual.
play

La enigmática serie de Netflix que te atrapa con su trama: tiene 10 capítulos

últimas noticias

La ambientación refuerza esa sensación de viaje.

Dónde probar cocina latina y cócteles llamativos en Caballito

Hace 34 minutos
Los allanamientos se dan en 11 oficinas ubicadas en CABA. 

Causa AFA: hay nuevos allanamientos en oficinas financieras y ordenaron abrir cajas de seguridad

Hace 1 hora
Llega la Noche de las Jugueterías: descuentos y promociones especiales para las fiestas

Llega la Noche de las Jugueterías: descuentos y promociones especiales para las fiestas

Hace 1 hora
Sabalenka, polémica con sus declaraciones.

Aryna Sabalenka cuestionó la inclusión de jugadoras trans en el circuito WTA

Hace 1 hora
Boca se enfrentará ante Gimnasia de Chivilcoy, mienras que River se enfrentará a Bolivar

Se sorteó la Copa Argentina 2026: contra quién jugarán River y Boca

Hace 1 hora