Se sorteó la Copa Argentina 2026: contra quién jugarán River y Boca El torneo que disputa la 14° edición y contará 64 equipos, ya tiene los 32avos definidos para iniciar el certamen el próximo año. Por + Seguir en







Boca se enfrentará ante Gimnasia de Chivilcoy, mienras que River se enfrentará a Bolivar AFA

El mismo día que se realizó el sorteo las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026, también se llevó a delante el cronograma de la Copa Argentina que se disputará el año próximo y en el que Independiente Rivadavia de Mendoza es el actual campeón.

El torneo más federal del país y que contará con 64 equipos, dio a conocer los enfrentamientos de los 32avos, para que el certamen comience a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será es el de los mendocinos ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato.

Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia estuvo presente en la jornada mostró gratitud por poder hacer el sorteo en el predio Lionel Andrés Messi, de la “Copa más federal” y la que “más alegría da”. “El federalismo del fútbol argentino te da esta posibilidad. Es la copa que iguala a todos por igual, el sueño de todos”, señaló Tapia y además aprovechó para felicitar a Lanús por la supercopa, a los árbitros, a los planteles y a los equipos que compiten.

Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.