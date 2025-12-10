10 de diciembre de 2025 Inicio
Se sorteó la Copa Argentina 2026: contra quién jugarán River y Boca

El torneo que disputa la 14° edición y contará 64 equipos, ya tiene los 32avos definidos para iniciar el certamen el próximo año.

Boca se enfrentará ante Gimnasia de Chivilcoy

Boca se enfrentará ante Gimnasia de Chivilcoy, mienras que River se enfrentará a Bolivar

El torneo más federal del país y que contará con 64 equipos, dio a conocer los enfrentamientos de los 32avos, para que el certamen comience a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será es el de los mendocinos ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato.

Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia estuvo presente en la jornada mostró gratitud por poder hacer el sorteo en el predio Lionel Andrés Messi, de la “Copa más federal” y la que “más alegría da”. “El federalismo del fútbol argentino te da esta posibilidad. Es la copa que iguala a todos por igual, el sueño de todos”, señaló Tapia y además aprovechó para felicitar a Lanús por la supercopa, a los árbitros, a los planteles y a los equipos que compiten.

Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.

Copa Argentina 2026: así serán los cruces de los 32avos

Copa Argentina 32avos

Copa Argentina 2026: todos los campeones

  • Boca 4
  • River: 3
  • Rosario Central: 1
  • Central Córdoba: 1
  • Arsenal: 1
  • Estudiantes de La Plata: 1
  • Huracán: 1
  • Independiente Rivadavia: 1
  • Patronato: 1
