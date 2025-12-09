Deuda en pesos: el Gobierno afronta vencimientos por $40 billones en una licitación clave La Secretaría de Finanzas lanzó un menú de 10 instrumentos financieros, con el desafío de renovar el 100% de la deuda, donde $13 billones pertenecen a manos privadas. Por + Seguir en







Caputo y Bausili enfrentan una licitación clave. Ministerio de Economía

El Gobierno anunció el llamado de la última licitación del año, donde el Tesoro afronta vencimientos por $40 billones, de los cuales $13 billones pertenecen a manos privadas, en medio del regreso del país al mercado de capitales con un bono 2029 en dólares.

El Ministerio de Economía informó el menú de 10 instrumentos financieros que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar vencimientos con fuertes tenencias del sector público, con el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con participación mayoritaria.

En la penúltima licitación, el Gobierno logró renovar el 96% de los vencimientos ($13,99 billones) habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones, lo que demostró una fuerte demanda por parte del mercado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1998489554148290732&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el jueves 11 de diciembre:



LECAP Y BONCAP.



17/04/26 (S17A6) - nueva

29/05/26 (S29Y6)

30/11/26 (S30N6) - nueva

31/05/27 (T31Y7) - nueva



LECER Y BONCER.



29/5/26 (X29Y6)

30/11/26 (X30N6) - nueva

30/05/27 (TZXY7)… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 9, 2025 La licitación se definirá el próximo jueves, pero antes habrá una prueba clave: este miércoles el Gobierno pondrá a consideración del mercado un bono en dólares bajo legislación local con vencimiento en 2029: un buen resultado en la colocación del Bonar 2029N favorecería a la licitación en pesos.

"La idea es descomprimir la bola de vencimientos cortos que se había armado e ir desparramándola mas equitativamente a lo largo de 2026 y 2027. Será desafiante también porque diciembre y enero son meses de mucha demanda de dinero, por lo que la gente querrá mas pesos para gastar y puede haber menos para colocar en títulos o bien exigir mas tasa por esos títulos", expresó en su cuenta de X Nicolás Cappella, analista de IEB.