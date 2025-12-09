9 de diciembre de 2025 Inicio
Deuda en pesos: el Gobierno afronta vencimientos por $40 billones en una licitación clave

La Secretaría de Finanzas lanzó un menú de 10 instrumentos financieros, con el desafío de renovar el 100% de la deuda, donde $13 billones pertenecen a manos privadas.

Caputo y Bausili enfrentan una licitación clave.

Ministerio de Economía
Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.
Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

El Ministerio de Economía informó el menú de 10 instrumentos financieros que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar vencimientos con fuertes tenencias del sector público, con el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con participación mayoritaria.

En la penúltima licitación, el Gobierno logró renovar el 96% de los vencimientos ($13,99 billones) habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones, lo que demostró una fuerte demanda por parte del mercado.

La licitación se definirá el próximo jueves, pero antes habrá una prueba clave: este miércoles el Gobierno pondrá a consideración del mercado un bono en dólares bajo legislación local con vencimiento en 2029: un buen resultado en la colocación del Bonar 2029N favorecería a la licitación en pesos.

"La idea es descomprimir la bola de vencimientos cortos que se había armado e ir desparramándola mas equitativamente a lo largo de 2026 y 2027. Será desafiante también porque diciembre y enero son meses de mucha demanda de dinero, por lo que la gente querrá mas pesos para gastar y puede haber menos para colocar en títulos o bien exigir mas tasa por esos títulos", expresó en su cuenta de X Nicolás Cappella, analista de IEB.

Además, añadió: "Por lo tanto, será interesante ver que nivel de tasas convalida el Tesoro y si hay un poquito de premio para lograr un rolleo significativo. El tesoro posee un poco mas de 3 billones en la cuenta del BCRA como para dar punto anker, por lo que el tesoro precisa un nivel alto de rolleo".

El menú incluye LECAP y BONCAP con plazos de 129 días, 171 días, 356 días y una nueva opción a un año y medio; bonos CER con vencimientos entre 171 días y 934 días; Letamar con un horizonte de 265 días; y títulos dólar linked a 142 días

Los bonos que se van a ofrecer son:

LECAP Y BONCAP

  • 17/04/26 (S17A6) - nueva
  • 29/05/26 (S29Y6)
  • 30/11/26 (S30N6) - nueva
  • 31/05/27 (T31Y7) - nueva

LECER Y BONCER

  • 29/5/26 (X29Y6)
  • 30/11/26 (X30N6) - nueva
  • 30/05/27 (TZXY7) - nueva
  • 30/06/28 (TZX28)

TAMAR

  • 31/08/26 (M31G6)

Dólar Linked

  • 30/04/26 (D30A6)
