10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei cumple dos años como presidente: las principales cifras del ajuste a trabajadores y jubilados

El gobierno libertario logró mejorar algunos indicadores macroeconómicos, pero con los salarios como ancla de ajuste, con caída del poder adquisitivo y desguace del Estado, mientras prepara una reforma laboral.

Por

Javier Milei cumple dos años al frente del Gobierno.

C5N

Javier Milei cumple este miércoles dos años como presidente y, pese haberse definido en campaña como "especialista en temas de crecimiento económico con o sin dinero", los indicadores de su gestión muestran un panorama poco alentador para trabajadores, jubilados y otros grupos vulnerables, mientras que sectores como el de las finanzas celebran lo ocurrido en esta primera mitad de su mandato.

Javier Milei está sentado junto a Karina Milei.
Te puede interesar:

Milei, presente en la ceremonia del Nobel de la Paz 2025

Si bien logró mejorar algunas cifras como el Producto Bruto Interno (PBI), la inflación mensual (-10,5%) y la pobreza (-8,5%), otros datos muestran que esa recuperación fue a causa de una peor distribución del ingreso.

El salario real registrado, por caso, cayó 5,5%. Peor parte se llevan la jubilación (-18,40%) y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que bajó 33,8% y se ubica como el más bajo de la región. Son varios los economistas y especialistas que advierten que el Gobierno utilizó los salarios "como ancla del ajuste y la desaceleración de la inflación".

En esa línea, subieron la desocupación, la informalidad y la deuda externa, a la vez que cayó el producto manufacturero, lo que corona un modelo económico que se aleja de la producción y el consumo interno para favorecer la especulación financiera y la apertura desmedida al ritmo del desguace del Estado, en una remake del menemismo.

Dos años de Javier Milei como presidente: los principales indicadores de su gestión

  • Salario real registrado: -5,5%
  • Salario Mínimo, Vital y Móvil: -33,8%
  • Jubilación: -18,40%
  • Producto manufacturero: -5,2%
  • PBI: 3,10%
  • Tasa de desocupación: 1,9 pp
  • Tasa de informalidad: 0,6 pp
  • Inflación mensual: -10,5 pp
  • Pobreza: -8,5 pp
  • Deuda externa: 7,4%
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

banco de horas: de que se trata la propuesta de la reforma laboral que podria reemplazar las horas extra

"Banco de horas": de qué se trata la propuesta de la reforma laboral que podría reemplazar las horas extra

Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Caputo y Bausili enfrentan una licitación clave.

Deuda en pesos: el Gobierno afronta vencimientos por $40 billones en una licitación clave

Eduardo Taiano. 

Causa $LIBRA: pidieron apartar al fiscal Taiano del caso

play

Con la reforma laboral como proyecto principal, el Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo

Trump se adjudicó la victoria de LLA en Argentina. 

Trump aseguró que "Milei estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé"

Rating Cero

Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Ashton Kutcher logró el cinturón negro de jiu-jitsu tras seis años de práctica.

La impresionante transformación del protagonista de El efecto mariposa: ahora es cinturón negro de jiu-jitsu

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

Tiene un ritmo ágil, personajes impredecibles y una atmósfera marcada por el calor extremo. 
play

Es furor: la serie de solo 7 capítulos para los amantes del humor negro

Este documental se posicionó entre lo más visto de Netflix.
play

Netflix: es un documental, tiene 4 capítulos y destronó a Stranger Things 5

últimas noticias

El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Hace 15 minutos
El balneario se emplaza en un sector aislado de Villarino donde los médanos resguardan un extenso frente marítimo.

La escapada de fin de año cerca de Buenos Aires a un balneario de la Costa Atlética que nadie conoce

Hace 26 minutos
Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Hace 36 minutos
Turismo en Argentina: el destino alemán donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Turismo en Argentina: el destino "alemán" donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Hace 37 minutos
Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Hace 48 minutos