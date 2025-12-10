10 de diciembre de 2025 Inicio
Aryna Sabalenka cuestionó la inclusión de jugadoras trans en el circuito WTA

La bielorrusa se refirió a la participación de lo que consideró “un hombre biológico” y causó polémica en el ambiente del tenis.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, habló sobre la participación de mujeres trans en el circuito del tenis femenino y se generó polémica en el ambiente. “Tienen una ventaja enorme”, consideró.

En la preiva de una exhibición con el jugador Nick Kyrgios, consideró que tiene una mirada distinta a la de muchas personas respecto a la inclusión en el deporte: “No es justo para una mujer enfrentar a un hombre biológico”.

“Es injusto. Las mujeres trabajamos toda la vida para llegar a nuestros límites y enfrentarse a un hombre es físicamente otra cosa: son más fuertes. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas”, agregó.

Y concluyó: “Incluso si jugáramos en condiciones normales, me costaría muchísimo competir contra hombres. Quizás podría ganarle a alguno del top 1000, a alguien que no tenga un saque tan fuerte”. Esto generó polémica y las redes sociales la señalaron.

