Aryna Sabalenka cuestionó la inclusión de jugadoras trans en el circuito WTA La bielorrusa se refirió a la participación de lo que consideró "un hombre biológico" y causó polémica en el ambiente del tenis.







Sabalenka, polémica con sus declaraciones. Redes sociales

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, habló sobre la participación de mujeres trans en el circuito del tenis femenino y se generó polémica en el ambiente. “Tienen una ventaja enorme”, consideró.

En la preiva de una exhibición con el jugador Nick Kyrgios, consideró que tiene una mirada distinta a la de muchas personas respecto a la inclusión en el deporte: “No es justo para una mujer enfrentar a un hombre biológico”.

“Es injusto. Las mujeres trabajamos toda la vida para llegar a nuestros límites y enfrentarse a un hombre es físicamente otra cosa: son más fuertes. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas”, agregó.

sabalenka @usopen Y concluyó: “Incluso si jugáramos en condiciones normales, me costaría muchísimo competir contra hombres. Quizás podría ganarle a alguno del top 1000, a alguien que no tenga un saque tan fuerte”. Esto generó polémica y las redes sociales la señalaron.