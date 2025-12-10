10 de diciembre de 2025 Inicio
Javier Milei celebró sus dos años de gestión con un efusivo mensaje en redes sociales

El Presidente compartió una foto del día de la asunción junto a su hermana, Karina, y solo se limitó a agradecer a los argentinos. Otros funcionarios también escribieron en las redes sociales.

Por
Milei celebró sus dos años de gestión.

Milei celebró sus dos años de gestión.

El presidente Javier Milei celebró los dos años de su gestión a través de un posteo muy especial en redes sociales. Otros funcionarios también se sumaron a los saludos.

Javier Milei fortaleció su vínculo con Donald Trump durante su segundo año de mandato.
Segundo año de Milei presidente: por qué termina mejor de lo que empezó

"Muchas gracias por estos dos años !!! LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el jefe de Estado junto con una foto con su hermana Karina del día de la asunción, el 10 de diciembre de 2023.

En masa, los ministros del Gabinete salieron a respaldar el proyecto y también a hacer alusión al segundo aniversario del inicio de la gestión. Una de las primeras fue Patricia Bullrich, ahora senadora nacional: "Hace dos años empezó una Argentina nueva: libre, ordenada y de sentido común, bajo el liderazgo @jmilei. Ese día me tocó trabajar en recuperar la Seguridad, proteger a los argentinos y enfrentar al crimen con decisión. Lo cumplimos"

La titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, también se expresó en su cuenta personal y escribió: "Dos años, acompañando y trabajando sin descanso para el titánico proyecto de @jmilei de volver a hacer grande la Argentina. Gracias señor presidente por el honor de haberme elegido para servir a la Patria".

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, por su parte, comentó: "Dos años demostrando que con decisión y orden se puede recuperar la grandeza. Vamos a seguir empujando la libertad en cada batalla y sosteniendo el rumbo que marcaste desde el primer día. ¡VAMOS ARGENTINA!".

Martín Menem

