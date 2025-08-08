8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones legislativas 2025: cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

Venció el plazo para que las distintas fuerzas presenten las listas en los 24 distritos del país donde Fuerza Patria, La Libertad Avanza junto al PRO, Provincias Unidas, la Izquierda y Hagamos Futuro competirán en los comicios.

Por
Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 
Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Este jueves se vivió una frenética jornada política de cara a las elecciones legislativas 2025: las distintas fuerzas políticas definieron las alianzas en las 24 provincias para competir en los comicios nacionales del 26 de octubre. De esta manera, Fuerza Patria, La Libertad Avanza junto al PRO, Provincias Unidas, la Izquierda y Hagamos Futuro cumplieron con la formalidad partidaria y comienza la cuenta regresiva para el 17 de agosto, cuando vence el plazo para la presentación de candidatos.

Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.
Te puede interesar:

El peronismo porteño amplió su unidad y presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Entre los acuerdos más importantes, se destaca la alianza entre amarillos y violetas tanto en CABA, como en la provincia de Buenos Aires. Desde La Libertad Avanza emitieron un comunicado donde detallaron que el nuevo frente en el distrito porteño quedó confirmado tras una cumbre entre Karina Milei y Mauricio Mauricio Macri.

El espacio peronista fue el partido que inscribió la mayor cantidad de frentes de unidad en las provincias, con la excepción de Córdoba, Jujuy, Salta y Tierra del Fuego.

Por su parte, un grupo de gobernadores presentó en sociedad el sello Provincias Unidas, que llevará como candidatos a Facundo Manes y Martín Lousteau.

Urna elecciones voto sobre
El Gobierno afronta una octubre clave para su futuro político.

El Gobierno afronta una octubre clave para su futuro político.

Elecciones legislativas: cómo quedaron las alianzas en las principales provincias

Provincia de Buenos Aires

En el distrito bonaerense, que concentra el 37% del padrón nacional, el peronismo alcanzó el acuerdo y competirá con el frente denominado Fuerza Patria. El espacio quedó conformado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Kolina, Frente Grande, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Principios y Valores, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Nuevo Buenos Aires, el Partido Solidario, Patria Grande, Unidad Popular, Patria de los Comunes y Libres del Sur.

La principal fuerza que le disputará poder al peronismo es la alianza alcanzada entre La Libertad Avanza y el PRO, frente que quedó inscripto y formalizado este jueves.

Provincias Unidas, la unión federal impulsada por lo gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), es otra de las fuerzas inscriptas en territorio bonaerense para participar de los comicios legislativos. Se trata del espacio que, a nivel bonaerense, se denomina Somos Buenos Aires y la integran referentes del PRO no alineados con LLA, la UCR, el peronismo disidente, el Socialismo, la Coalición Cívica y el GEN.

Por su parte, el Partido del Diálogo del diputado Emilio Monzó y el GEN de la legisladora Margarita Stolibzer avanzaron en la construcción de un frente nuevo y anotaron la coalición “Encuentro Federal”. Componen esa alianza: el Partido del Diálogo, el GEN, el Partido País y el Partido Unión Popular Federal.

Ciudad de Buenos Aires

En CABA, Fuerza Patria presentó un frente único con la novedad de la incorporación de los espacios Principios y Valores de Guillermo Moreno, y el peronismo impulsado por Juan Manuel Abal Medina. El detalle es que no está Patria Grande, de Juan Grabois, que competirá por fuera.

De todos modos, los candidatos del espacio podrían sumarse como candidatos del frente para saldar la discusión, que se acelerará con vistas al 17 de agosto, cuando se cierren las listas definitivas, consigna Ámbito.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Ocaña y Elisa Carrió acordaron ir juntos en "Hagamos Futuro", sin la UCR. Mientras que La izquierda sostiene el FIT como frente electoral.

La Libertad Avanza cerró una alianza con el PRO y competirán juntos por primera vez en el distrito, luego de la dura derrota sufrida por el partido amarillo en las legislativas porteñas de mayo.

El Frente de Izquierda formalizó la inscripción de su ya tradicional alianza, integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

El panorama electoral en el resto de los distritos

El peronismo santafesino oficializó un frente electoral en la provincia de Santa Fe bajo el nombre Fuerza Patria, mientras que en Entre Ríos el ex intendente de Paraná Adán Bahl y el ex director de aduanas Guillermo Michel presentaron Fuerza Entre Ríos, el espacio con el que competirán en las elecciones del 26 de octubre.

Al igual que en Santa Fe, el PJ entrerriano selló su frente electoral bajo el nombre “Fuerza Entre Ríos”, con Bahl y Michel como candidatos a legisladores nacionales. En tierras salteñas, Fuerza Patria también logró constituirse como frente de la mano del ex gobernador de esa provincia Juan Manuel Urtubey, quien buscará competir para ser senador nacional por ese espacio.

El justicialismo fueguino, en tanto, quedó integrado por el Partido Justicialista, Partido de la Concertación FORJA, Principios y Valores y Unidad Socialista, entre otras fuerzas.

En Córdoba, Provincias Unidas estará compuesta por 14 partidos, entre los que están el PJ, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano, GEN, Partido Socialista y Compromiso Federal, entre otros. La Libertad Avanza se anotó como sello autóctono, en alianza con el Frente Cívico, del senador Luis Juez, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID,) del diputado Oscar Zago, y el espacio Primero la Gente.

En San Juan, en tanto, Provincias Unidas estará integrado por Hacemos por San Juan, liderado por Emilio Baistrocchi; la Coalición Cívica, representada por Fabricio Fachinetti; el Partido Socialista, a cargo de Lisandro Cárdenas; y la agrupación Para Adelante, de Facundo Manes, encabezada por Gustavo Sprei.

En Entre Ríos, en tanto, el gobernador Rogelio Frigerio anunció la conformación de un nuevo frente electoral en la provincia que integran el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE, el Partido Libertario y LLA, con el objetivo de “consolidar un cambio profundo y sostenible” en la provincia y el país.

En Tucumán, el peronismo irá bajo una lista unificada, la Libertad Avanza sumó al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) aglutinó a sus principales corrientes y Fuerza Republicana competirá en soledad.

Elecciones legislativas nacionales: el cronograma electoral

  • 7 de agosto: inscripción de alianzas partidarias.
  • 17 de agosto: presentación de listas de candidatos.
  • 27 de agosto: inicio formal de la campaña electoral.
  • 27 de octubre: elecciones legislativas nacionales.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se presentaron las alianzas para las elecciones de octubre.

Cierre de alianzas: el oficialismo y el peronismo presentaron sus frentes para los comicios de octubre

La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás en los cambios de lugares de votación en La Matanza

La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás con los cambios de lugares de votación en La Matanza

Jorge Macri, Javier y Karina Milei.

El mensaje del PRO tras el acuerdo con LLA en la Ciudad: "Las ideas de la libertad nos unen"

Milei y los candidatos bonaerenses.

Con una polémica foto junto a los candidatos, Milei lanzó la campaña en la Provincia desde La Matanza

El economista apuntó contra la oposición.

Tras la derrota en Diputados, Caputo pidió una renovación "de la vieja política"

provincias unidas: la apuesta de los gobernadores para octubre con proyeccion en el 2027

Provincias Unidas: la apuesta de los gobernadores para octubre con proyección en el 2027

Rating Cero

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a la música: cuándo y dónde será el recital

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
play

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140.

La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

últimas noticias

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

Hace 9 minutos
Entre capillas, miradores, senderos serranos y artesanos, Villa Giardino construyó su identidad

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Hace 11 minutos
Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

Hace 14 minutos
Una versión saludable, pero igual de deliciosa de los brownies de chocolate.

Ni harina ni azúcar: la receta de brownie saludable que te va a volar la cabeza

Hace 21 minutos
Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

Hace 23 minutos