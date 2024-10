El tiro por elevación de Javier Milei a Victoria Villarruel: "El gobierno de Isabel Perón fue espantoso"

"Cuando nosotros asumimos era una situación de descalabro enorme, estábamos frente a lo que podría haber sido la crisis más importante de la historia argentina, ya que combinaba los elementos de las tres grandes crisis", comenzó Milei.

Uno de los elementos que mencionó fue "un money overhand del doble del Rodrigazo, de María Estela Martínez de Perón, espantoso gobierno que implicó la Triple A y el Decreto de Aniquilamiento, más otras aberraciones adicionales, que sextuplicó la inflación y multiplicó por cinco la cantidad de pobres".

Milei Córdoba Fundación Mediterránea Javier Milei dio un extenso discurso en el marco del 47° aniversario de la Fundación Mediterránea.

Además, en un repaso de la situación económica heredada, el Presidente aseguró además que "se lo muestra a Alfonsín como padre de la democracia" cuando en realidad, "fue partidario de un golpe de Estado".

Milei ya había criticado directamente a Villarruel cuando su vice inauguró un busto de Isabelita en el Senado el 17 de octubre, en coincidencia con el Día de la Lealtad Peronista. "Yo no lo hubiera hecho, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", expresó el mandatario en una entrevista con TN.

La arremetida de Milei contra Villarruel continuó: "Ahí hay un error, no solo eso, sino que además me parece que ser un Gobierno de las características de Martínez de Perón que derivó en el Rodrigazo, donde se quintuplicó la cantidad de pobres. Me parece que no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A", remarcó.

Por último señaló: "Durante su Gobierno se firmó el decreto de aniquilamiento. Cuando las fuerzas armadas y las de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos. Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella".