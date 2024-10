Javier Milei criticó a Victoria Villarruel por inaugurar un busto de Isabelita: "Yo no lo hubiera hecho"

"Me parece que no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”, expresó el Presidente al rechazar la decisión de su vicepresidenta.

“Yo no lo hubiera hecho, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, expresó el mandatario en una entrevista con TN.

La arremetida de Milei contra Villarruel continuó: “Ahí hay un error, no solo eso, sino que además me parece que ser un Gobierno de las características de Martínez de Perón que derivó en el Rodrigazo, donde se quintuplicó la cantidad de pobres. Me parece que no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”, remarcó.

Por último señaló: “Durante su Gobierno se firmó el decreto de aniquilamiento. Cuando las fuerzas armadas y las de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos. Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella”.

Villarruel inauguró busto de Isabelita en el Senado: "Dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón a merced del terrorismo"

La vicepresidenta Victoria Villarruel inauguró el jueves pasado en el Senado un busto en homenaje a María Isabel Martínez de Perón, a una semana de haberse reunido en Madrid con la ex presidenta, y cuestionó al peronismo por haber "dejado a una mujer cuyo apellido es Perón a merced del terrorismo".

Fue durante un acto que encabezó en el Salón de las Provincias, a pocos meses de haber ordenado retirar el busto del ex presidente Néstor Kirchner con el argumento de que no tenía vínculo con la Cámara alta, una medida que generó fuerte repudio del interbloque peronista que comanda José Mayans.

En esta oportunidad Villarruel volvió a cargar contra la cúpula del peronismo, al advertir que "en un día en donde se habla de lealtad, quisiera saber dónde están aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón a merced del terrorismo al que combatió por el gobierno de facto que la encarceló y, finalmente, por una clase política que la desterró".

El acto de Villarruel tuvo lugar minutos después de que finalizara la celebración que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo en Berisso. Sobre Isabel Perón, que fue derrocada el 24 de marzo de 1976 por la última dictadura militar, Villarruel sostuvo que "nunca pidió venganza, ni criticó a los cobardes que la habían perjudicado, ni mucho menos alzó su voz contra nuestro país".

"Por el contrario, revelando una dignidad tan elevada como su coraje, hizo del silencio un martirio", agregó la vicepresidenta ante la atenta mirada y aplausos de un grupo de espectadores selectos.