6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Crisis de locales vacíos en la Ciudad: 27% más de persianas bajas que en 2024

Aumenta la cantidad de comercios cerrados, en comparación con 2024, pese a una leve recuperación en el último bimestre de 2025.

Por
La cantidad de locales vacíos subió un 26

La cantidad de locales vacíos subió un 26,9% contra el mismo bimestre del 2024.

La cantidad de locales vacíos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) disminuyó un 20,5% en el bimestre noviembre-diciembre contra el anterior período (septiembre-octubre), según los datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Te puede interesar:

Siguen las largas filas para atenderse en el Hospital Odontológico de la UBA por $15.000

Si bien se frenó la vacancia de los locales porteños, en la comparación interanual se continúa incrementando: subió un 26,9% contra el mismo bimestre del 2024.

En números, durante el último bimestre de 2025 se detectaron 198 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas. Mientras que 13 locales no registraron actividad comercial.

Cómo variaron los locales en alquiler y en venta

Aumentaron los locales en alquiler un 2,2% comparado con el periodo anterior, y con respecto a noviembre-diciembre de 2024, hubo un crecimiento de 26,3%.

Mientras que en venta hubo un crecimiento de 26,3% en relación al bimestre anterior y un aumento de 33,3% en comparación a noviembre-diciembre del 2024.

Las variaciones en las calles principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En base a los datos de la CAC, en seis de las ocho arterias comerciales porteñas los locales vacíos disminuyeron en la comparación bimestral:

  • Avenida Córdoba: pasó de 16 a 11 locales vacíos.
  • Peatonal de Florida: pasó de 17 a 19 locales vacíos.
  • Avenida Pueyrredón: pasó de 6 a 7 locales vacíos.
  • Avenida Cabildo: pasó de 10 a 9 locales vacíos.
  • Avenida Santa Fe: pasó de 47 a 33 locales vacíos.
  • Avenida Rivadavia: pasó de 60 a 49 locales vacíos.
  • Avenida Avellaneda: pasó de 12 a 10 locales vacíos.
  • Avenida Corrientes: pasó de 81 a 60 locales vacíos.

Tomando los datos de la CAC junto a un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), durante el último bimestre del 2025 subió 160% interanual la cantidad de locales vacíos en la localidad de La Plata. Comparado con el bimestre previo, hubo un descenso de 13,3%.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dolya ofrece sabores frutales y clásicos que no fallan. 

La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

Un pueblo tranquilo del interior bonaerense, a pocos kilómetros de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo muy tranquilo con construcciones bajas para mantener su estilo

Fuerte baja de la pobreza en la Ciudad: cayó un 10,8%, pero aumentó la desigualdad

Fuerte baja de la pobreza en la Ciudad: cayó un 10,8%, pero aumentó la desigualdad

Azul se afirma como escapada de verano cerca de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires que es perfecta para escapar del calor en verano

La milanesa de bife de chorizo es un emblema de la gastronomía porteña. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene milanesas, tortilla de papas y verduras asadas

Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Rating Cero

Cinthia Fernández contra Fernando Carrillo en una entrevista televisiva. 

Cinthia Fernández cargó contra Fernando Carrillo por su apoyo a Maduro en Venezuela: "Normalizás la tortura"

Cristian Pity Álvarez volvió el 20 de febrero con un recital en Córdoba.

Novedades sobre el juicio a Pity Álvarez: qué puede pasar el 10 de febrero

La emocionante película llegó a Netflix y es furor.
play

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Matthew Rhys y Claire Danes con actuaciones destacables en la miniserie de Netflix. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie que se resuelve rápido pero que mantiene un suspenso infinito

Moria Casán.
play

Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

últimas noticias

“Yo lo hago de corazón, sostuvo Gustavo, el chofer.

Santa Fe: un chofer de aplicación devolvió una mochila con dinero y no aceptó recompensa

Hace 12 minutos
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Delcy Rodríguez le respondió a Trump y aseguró que Estados Unidos no gobierna Venzuela

Hace 15 minutos
Stephen Miller es uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uno de los principales asesores de Trump justificó la anexión Groenlandia: "Somos una superpotencia"

Hace 17 minutos
Comisaría del Menor y la Mujer N°2, Santiago del Estero.

Un hombre golpeó con un látigo a su esposa y la amenazó de muerte luego de recriminarle cómo le cebó un mate

Hace 19 minutos
Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial: las claves del quiebre internacional tras la captura de Maduro

"Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial": las claves del quiebre global tras la captura de Maduro

Hace 41 minutos