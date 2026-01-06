Crisis de locales vacíos en la Ciudad: 27% más de persianas bajas que en 2024

Aumenta la cantidad de comercios cerrados, en comparación con 2024, pese a una leve recuperación en el último bimestre de 2025.

La cantidad de locales vacíos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) disminuyó un 20,5% en el bimestre noviembre-diciembre contra el anterior período (septiembre-octubre), según los datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Si bien se frenó la vacancia de los locales porteños, en la comparación interanual se continúa incrementando: subió un 26,9% contra el mismo bimestre del 2024 .

En números, durante el último bimestre de 2025 se detectaron 198 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas. Mientras que 13 locales no registraron actividad comercial .

Aumentaron los locales en alquiler un 2,2% comparado con el periodo anterior, y con respecto a noviembre-diciembre de 2024, hubo un crecimiento de 26,3%.

Mientras que en venta hubo un crecimiento de 26,3% en relación al bimestre anterior y un aumento de 33,3% en comparación a noviembre-diciembre del 2024.

Las variaciones en las calles principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En base a los datos de la CAC, en seis de las ocho arterias comerciales porteñas los locales vacíos disminuyeron en la comparación bimestral:

Avenida Córdoba: pasó de 16 a 11 locales vacíos .

pasó de 16 a . Peatonal de Florida: pasó de 17 a 19 locales vacíos .

pasó de 17 a . Avenida Pueyrredón: pasó de 6 a 7 locales vacíos .

pasó de 6 a . Avenida Cabildo: pasó de 10 a 9 locales vacíos .

pasó de 10 a . Avenida Santa Fe: pasó de 47 a 33 locales vacíos .

pasó de 47 a . Avenida Rivadavia: pasó de 60 a 49 locales vacíos .

pasó de 60 a . Avenida Avellaneda: pasó de 12 a 10 locales vacíos .

pasó de 12 a . Avenida Corrientes: pasó de 81 a 60 locales vacíos.

Tomando los datos de la CAC junto a un relevamiento efectuado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), durante el último bimestre del 2025 subió 160% interanual la cantidad de locales vacíos en la localidad de La Plata. Comparado con el bimestre previo, hubo un descenso de 13,3%.