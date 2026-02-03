3 de febrero de 2026 Inicio
Reforma laboral: empresarios mantuvieron una reunión con el equipo técnico encargado de la redacción del proyecto

Representantes de La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas respaldaron la iniciativa impulsada por el Gobierno y al considerarla "una herramienta clave para modernizar las relaciones laborales, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes".

Por
El vicepresidente de CADAM

El vicepresidente de CADAM, Armando Farina

Empresarios pertenecientes a la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) mantuvieron una reunión en el Senado de la Nación con los equipos técnicos que trabajan en la redacción de la Ley de Reforma Laboral impulsada por le Gobierno, que busca aprobar en la sesiones extraordinarias de febrero.

Museo Histórico Nacional.
En la misma, intercambiaron aportes y respaldaron la iniciativa impulsada al considerarla "una herramienta clave para modernizar las relaciones laborales, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes".

Entre los principales puntos que la comitiva de CADAM, encabezada por el vicepresidente, Armando Farina, respaldó se encuentran:

  • La implementación del banco de horas, como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes.
  • La posibilidad de convenios adaptados a la realidad de las PyMES.
  • La habilitación a las billeteras virtuales a acreditar haberes.
  • El carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y pidió se extienda también a las sindicales.

Durante el cónclave, los empresarios pusieron énfasis en la la necesidad de "terminar con aportes solidarios y contribuciones que encarecen, el costo laboral, como el aporte solidario por COVID-19 a la obra social Osecac, esté o no afiliado el trabajador y el seguro de retiro La Estrella".




Representantes de La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas respaldaron la reforma laboral.

Reforma Laboral: la polémica por los aportes obligatorios a cámaras empresarias

“Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, señaló Farina, al referirse al artículo 128, que establece el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias, le cual generó una cortocircuitos con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

"Desde CADAM reafirmamos que la libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables", sostuvo el dirigente en el Senado, previo a agregar: "La reforma laboral avanza en esa dirección y termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión, especialmente en las PyMES, que son el principal motor del trabajo formal en la Argentina".

Numerosas entidades empresarias vienen exponiendo desde 2025 sus quejas ante el Congreso de la Nación en relación diversos puntos de la Reforma Laboral.

Entre ellas, dirigentes de la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, cuestionaron severamente la administración y el destino de estos recursos.





