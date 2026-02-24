Escalofriante video: 5 muertos y 31 resultaron heridos tras el choque de un micro en India El conductor perdió el control y volcó. En redes sociales, se compartieron las crudas imágenes del momento en que los servicios de emergencia levantan el vehículo para sacarlo de la zona. Por + Seguir en







Las imágenes del rescate se viralizaron en redes sociales.

Un micro volcó a alta velocidad en la autopista Lucknow-Purvanchal en India, dejó como resultado 5 muertos y al menos 45 heridos. Entre los fallecidos, se encuentran tres niños pequeños. En redes sociales, se compartió el momento en que una grúa levanta la estructura para rescatar los pasajeros.

Según relatan varios medios de India, el micro de dos pisos circulaba a alta velocidad en la autopista Lucknow-Purvanchal, había salido de Ludhiana, Punjab, y se dirigía a Motihari, Bihar.

En circunstancias que se desconocen, el conductor del vehículo perdió el control y volcó sobre un costado de la ruta, algunos medios explicaron que el hombre se quedó dormido y otros aseguraron que estaba alcoholizado, sin embargo, ninguna de estas dos informaciones fueron confirmadas por las autoridades.

"De los 31 pasajeros heridos, 5 han muerto. 17 de ellos han sido derivados a otro centro", explicó el Comisionado Divisional de Lucknow, Vijay Vishvas Pant, para el sitio RepublicWorld.com.

En esa línea, añadió que "se llevará a cabo una investigación exhaustiva de este incidente y se tomarán medidas contra quien resulte culpable... El gobierno expresa sus condolencias a las familias de los fallecidos y los acompaña".