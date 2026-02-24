El consumo no repunta: en enero bajó un 0,8% interanual y alcanzó su tercera caída consecutiva Así lo advirtió un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Sin embargo, el índice subió un 0,7% con respecto a diciembre de 2025. Por + Seguir en







El consumo no levanta.

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que el consumo de los hogares bajó un 0,8% en enero en la comparación interanual, aunque subió un 0,7% con respecto a diciembre de 2025. De esta manera, el indicador alcanzó su tercer mes consecutivo con una baja sobre el año anterior.

El indicador, que mide la evolución de la demanda de bienes y servicios finales por parte de las familias, marcó que el ingreso nominal promedio por hogar se ubicó en $2.719.000 durante enero. En este marco, si se descuenta el efecto de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el poder de compra se sostiene en niveles similares a los de diciembre de 2025.

Shopping compras actividad comercial regalos ventas El consumo no levanta. Télam En tanto, el análisis señaló que el acceso al crédito continúa limitado por la volatilidad de las tasas de interés. Pese a que el financiamiento en términos reales creció de forma sostenida desde principios de 2024, esta tendencia se interrumpió en el último trimestre del año anterior.

Por otro lado, el informe también advirtió que el estancamiento en el uso de tarjetas de crédito y préstamos personales impactó directamente en el consumo de bienes duraderos. Además, distintos sectores como electrodomésticos y el mercado inmobiliario interrumpieron su incremento.