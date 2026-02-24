24 de febrero de 2026 Inicio
El consumo no repunta: en enero bajó un 0,8% interanual y alcanzó su tercera caída consecutiva

Así lo advirtió un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Sin embargo, el índice subió un 0,7% con respecto a diciembre de 2025.

Por
Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que el consumo de los hogares bajó un 0,8% en enero en la comparación interanual, aunque subió un 0,7% con respecto a diciembre de 2025. De esta manera, el indicador alcanzó su tercer mes consecutivo con una baja sobre el año anterior.

El ajuste se produce luego de un 2025 marcado por la caída en las ventas. 
El indicador, que mide la evolución de la demanda de bienes y servicios finales por parte de las familias, marcó que el ingreso nominal promedio por hogar se ubicó en $2.719.000 durante enero. En este marco, si se descuenta el efecto de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el poder de compra se sostiene en niveles similares a los de diciembre de 2025.

En tanto, el análisis señaló que el acceso al crédito continúa limitado por la volatilidad de las tasas de interés. Pese a que el financiamiento en términos reales creció de forma sostenida desde principios de 2024, esta tendencia se interrumpió en el último trimestre del año anterior.

Por otro lado, el informe también advirtió que el estancamiento en el uso de tarjetas de crédito y préstamos personales impactó directamente en el consumo de bienes duraderos. Además, distintos sectores como electrodomésticos y el mercado inmobiliario interrumpieron su incremento.

Los movimientos del consumo en enero, por rubro

  • Vivienda, alquileres y servicios públicos: fue el sector de mejor desempeño con un crecimiento estimado del 7,1% interanual, aportando 1,2 puntos porcentuales positivos al índice general.

  • Indumentaria y calzado: bajó un 0,8% respecto a enero de 2025.

  • Transporte y vehículos: se estancó, ya que registró una leve caída del 0,1%, relacionada con la detención en el patentamiento de automóviles y motocicletas.

  • Recreación y cultura: retrocedió un 3,7% interanual, contrayéndose por segundo mes consecutivo.

  • Resto de rubros: experimentaron una caída conjunta del 2,9%, situándose en niveles similares a los de enero de 2020, previo a la pandemia.

