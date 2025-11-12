12 de noviembre de 2025 Inicio
El PRO se inclina por un bloque propio en el Congreso y evita fusionarse con LLA

El partido amarillo celebró su Consejo Nacional, con representantes de todo el país, para debatir y planificar el futuro. Adelantaron que apoyarán las reformas del Gobierno, pero descartaron una fusión con el oficialismo.

Representantes del PRO aseguraron que el partido es "fuerte e independiente".

El PRO se inclina por mantener un bloque "propio e independiente" en el Congreso después de la renovación del 10 de diciembre, sin fusionarse con La Libertad Avanza (LLA), según informaron fuentes del partido después del Consejo Nacional que se celebró este miércoles con representantes de todo el país.

El objetivo del encuentro fue debatir y planificar el futuro del PRO de cara a la segunda mitad del mandato de Javier Milei, en un contexto en el que varias figuras del partido amarillo se sumaron al oficialismo e incluso ocupan cargos en el Gabinete. El caso más reciente es el de Diego Santilli, quien asumió como ministro del Interior.

La reunión fue encabezada por el presidente del PRO, Mauricio Macri; la vicepresidenta, Soledad Martínez, y el secretario general, Facundo Pérez Carletti. También participaron Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, legisladores, funcionarios y dirigentes del interior.

"Lo más importante es que estamos los que queremos estar", aseguró a la prensa el diputado Fernando de Andreis. "Estamos muy contentos de la pertenencia del PRO, creemos que tiene un enorme futuro y nos comprometemos a trabajar para volver a ser una alternativa en la Argentina pero sobre todo, también, en los distintos distritos", señaló.

Consejo Nacional del PRO 12-11-25
Por su parte, Vidal aseguró que el PRO es "fuerte, independiente; apoya lo que está bien pero también señala lo que falta y se construye a sí mismo como alternativa". "En el Congreso, a partir del 10 de diciembre, vamos a tener un bloque propio, independiente, que represente las ideas y los valores del PRO", adelantó.

Consultada sobre una posible fusión con LLA, sostuvo que "no la hubo ni la va a haber porque el PRO es un partido independiente, autónomo, que siempre va a hacer lo correcto sobre lo conveniente. Va a acompañar lo que esté bien y lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal y macroeconómico", aclaró.

Durante el encuentro, Macri recomendó seguir "una visión liberal completa". "Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. No perdamos que somos un partido de gestión y que creemos en el detalle, en la pequeña cosa que suma", remarcó.

"Esto de volver a convocar es de abajo para arriba, buscando que toda aquella gente que se identifica con nosotros y con las ideas liberales sienta que hay una variante. Tenemos muchos más aportes por hacer, por eso seguimos vigentes. Esta es una batalla infinita. No termina nunca", subrayó.

