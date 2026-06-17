El PRO aseguró que acompañará el pedido de remoción de Manuel Adorni en el Senado

El titular del bloque del partido amarillo en la Cámara Alta, Martín Goerling Lara, señaló que la situación del jefe de Gabinete "no da para más" y calificó como "un capricho" que el Gobierno lo mantenga en el cargo. “Le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, arremetió.

Luego del duro comunicado publicado en redes sociales , el PRO volvió a cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en denuncias por inconsistencias en su patrimonio, y aseguró que acompañará en el Senado un eventual pedido de remoción y censura contra el funcionario, impulsado por bloques opositores.

El titular del bloque del partido amarillo en la Cámara Alta, Martín Goerling Lara , señaló que la situación del entonces vocero " no da para más " y calificó como " un capricho " que el Gobierno lo mantenga en el cargo. “ Le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina ”, arremetió.

En este marco, Manuel Adorni anunció que irá al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión. El ministro coordinador oficializó su decisión mediante una carta formal dirigida a Victoria Villaruel: "Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 02 de julio, y así brindar el informe N° 146 , a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno".

En una entrevista con Infobae en Vivo, Goerling Lara fue contundente ante una consulta sobre la postura del PRO ante una eventual moción de censura o remoción: “ Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción” . “Acá el que nos está sometiendo a todos los que ayudamos a este gobierno es el mismo Gobierno, insistiendo a esta altura que es un capricho de mantenerlo al jefe de Gabinete”, remarcó.

Lo que más llamó la atención al legislador es que ni el inicio de la Copa del Mundo pudo modificar la agenda mediática y política contra el Gobierno: “Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado como decisión correrlo del cargo. Es lo que estamos pidiendo desde nuestro espacio”.

“No da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”, agregó Goerling.

Sobre el final, el jefe del bloque PRO aclaró la diferencia entre moción de censura y remoción. “La censura es un acto político fuerte que le dice al presidente que ambas cámaras no quieren que este sea el ministro de gabinete, pero el presidente puede desoír. Ahora, la remoción tiene un efecto jurídico: el presidente tiene que correrlo”, completó.

El PRO cruzó a Adorni y pidió "cuidar el cambio": "No tiene ninguna justificación posible"

La declaración jurada que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las explicaciones que dio para justificar su patrimonio fueron cuestionadas por gran parte del arco político, incluidos sectores tradicionalmente aliados al Gobierno. En línea con las críticas de Patricia Bullrich, el PRO difundió un duro comunicado donde le reclamó "transparencia" para "cuidar el cambio".

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", afirmó el partido amarillo luego de que el funcionario reconociera en una entrevista que tenía ahorros sin declarar por más de u$s500.000.

El PRO expresó preocupación por el impacto que pueden tener estas revelaciones en la gestión libertaria y dio a entender que, si Adorni no se maneja con la responsabilidad y transparencia que requiere el cargo, debería dar un paso al costado. La crítica también alcanza por elevación al presidente Javier Milei, el principal defensor del jefe de Gabinete dentro del Gobierno.

El oficialismo despliega estrategias para proteger a Manuel Adorni

Para evitar un escenario adverso con votos de legisladores dialoguistas, el Gobierno optó por adelantar la exposición de Adorni ante los senadores. A su vez, las autoridades oficialistas suspendieron una sesión en la Cámara de Diputados programada para el jueves sobre otras iniciativas legales.

Las principales figuras parlamentarias de la gestión nacional mantienen conversaciones contrarreloj. Los referentes Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli e Ignacio Devitt negocian con los distintos bloques para desactivar otra sesión solicitada por la oposición para el próximo martes.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei eligió sostener a su ministro frente a las críticas internas y externas. Como muestra de respaldo, el mandatario le extendió una invitación formal para asistir juntos el sábado al acto por el Día de la Bandera en Rosario.