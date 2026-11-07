León XIV en la Argentina: estiman que habrá 7 millones de peregrinos y se dispararon las búsquedas de alojamiento El Sumo Pontífice prepara su histórica visita al país, la cual movilizará una gran cantidad de fieles e integrantes de la comunidad religiosa. Llegará este domingo y permanecerá hasta el miércoles. Por Nicolás Panni Agregar C5N en









León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Web

El papa León XIV se prepara para llegar este domingo a la Argentina en el marco de su histórica gira en Sudamérica y encabezar una serie de actividades en el país, que se distribuirán entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Se espera una masiva asistencia de fieles católicos y el resto de la comunidad religiosa a las distintas misas.

La Cámara Argentina de Turismo espera que habrá hasta 7 millones de peregrinos que participarán de los actos de León XIV en la Argentina y espera un movimiento turístico nacional e internacional de 3 millones de personas. Además, según las estimaciones a las que accedió C5N, crecieron las reservas de servicios turísticos especialmente desde Brasil, Chile y Perú, que se trata del último país que visitará el sumo pontífice en su gira.

En tal sentido, el informe de la entidad señaló que ingresarán más de 1.200.000 turistas a la Ciudad de Buenos Aires procedentes del Interior y el extranjero, con una ocupación hotelera que promediará el 75%. Ante la alta actividad, el Ente de Turismo porteño calcula un impacto superior a los u$s88 millones impulsado por la actividad de los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios.

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. En tanto, en Luján y el corredor oeste las búsquedas de alojamientos crecieron más de un 1.800% y se estima una visita de al menos 2 millones de personas con una ocupación plena. Además, las búsquedas subieron un 1.354% en General Rodríguez y un 105% en Pilar, mientras que Mercedes también espera una alta ocupación.

Por otra parte, Córdoba aguarda recibir hasta un millón y medio de personas, con una ocupación plena en la Ciudad de Córdoba. También se espera que el efecto alcance a localidades vecinas de las Sierras de Córdoba y en Villa Carlos Paz las reservas superan el 70% y en Alta Gracia las búsquedas saltaron cerca de un 400%.