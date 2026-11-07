7 de noviembre de 2026 Inicio
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León XIV en la Argentina: estiman que habrá 7 millones de peregrinos y se dispararon las búsquedas de alojamiento

El Sumo Pontífice prepara su histórica visita al país, la cual movilizará una gran cantidad de fieles e integrantes de la comunidad religiosa. Llegará este domingo y permanecerá hasta el miércoles.

Nicolás Panni
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León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

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El papa León XIV se prepara para llegar este domingo a la Argentina en el marco de su histórica gira en Sudamérica y encabezar una serie de actividades en el país, que se distribuirán entre la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Se espera una masiva asistencia de fieles católicos y el resto de la comunidad religiosa a las distintas misas.

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La Cámara Argentina de Turismo espera que habrá hasta 7 millones de peregrinos que participarán de los actos de León XIV en la Argentina y espera un movimiento turístico nacional e internacional de 3 millones de personas. Además, según las estimaciones a las que accedió C5N, crecieron las reservas de servicios turísticos especialmente desde Brasil, Chile y Perú, que se trata del último país que visitará el sumo pontífice en su gira.

En tal sentido, el informe de la entidad señaló que ingresarán más de 1.200.000 turistas a la Ciudad de Buenos Aires procedentes del Interior y el extranjero, con una ocupación hotelera que promediará el 75%. Ante la alta actividad, el Ente de Turismo porteño calcula un impacto superior a los u$s88 millones impulsado por la actividad de los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios.

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

En tanto, en Luján y el corredor oeste las búsquedas de alojamientos crecieron más de un 1.800% y se estima una visita de al menos 2 millones de personas con una ocupación plena. Además, las búsquedas subieron un 1.354% en General Rodríguez y un 105% en Pilar, mientras que Mercedes también espera una alta ocupación.

Por otra parte, Córdoba aguarda recibir hasta un millón y medio de personas, con una ocupación plena en la Ciudad de Córdoba. También se espera que el efecto alcance a localidades vecinas de las Sierras de Córdoba y en Villa Carlos Paz las reservas superan el 70% y en Alta Gracia las búsquedas saltaron cerca de un 400%.

Una por una, todas las actividades del papa León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre

  • 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery proveniente de Uruguay.
  • 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.
  • 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
  • 17:50: reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
  • 18:30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

  • 9:15: visita a los operadores y personas asistidas del Cottolengo Don Orione de Claypole.
  • 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.
  • 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.
  • 17:30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
  • 18:45: celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
  • 19:45: compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

  • 9:00: llegada a Córdoba.
  • 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
  • 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
  • 18:10: llegada a Buenos Aires.
  • 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

  • 8:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
  • 10:00: viaje a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y vuelta a Buenos Aires.
  • 13:30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
  • 14:00: partida a Lima, Perú.
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