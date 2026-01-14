IR A
Estallaron las redes: los mejores memes del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat

La cantante confirmó en sus redes sociales que se casará con el periodista y streamer, y tras el anuncio comenzaron a llover las publicaciones y comentarios sobre lo que seguramente será la boda del año.

Las redes sociales estallaron en miles de comentarios de felicitaciones

Mientras disfrutan de sus vacaciones en Brasil, Lali y Pedro Rosemblat anunciaron este miércoles que van a contraer matrimonio. Mediante una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram, la cantante de pop y el conductor de stream aseguraron: "Nos casamos".

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Ante la emocionante noticia sobre una de las parejas más importantes de la industria nacional del entretenimiento, las redes sociales estallaron en miles de comentarios de felicitaciones, pedidos para ser invitados y hasta memes de lo que será una de las bodas más impresionantes del año.

Uno de los primeros en comentar la publicación de Lali y Rosemblat fue el cantante Luck Ra, quien fue compañero de jurado de la artista pop en la última edición del programa televisivo La voz argentina. "Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo", propuso el músico cordobés. Este mensaje fue respondido por Cazzu: "Me sumo", aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lali_1amor/status/2011529615551184966&partner=&hide_thread=false

Además de los colegas musicales de Lali, varios famosos comentaron la publicación sobre la boda entre la cantante y Rosemblat. Algunos de los más destacados se encontraron Esteban Lamothe, Candela Vetrano, Celeste Cid, Ofelia Fernández, Nathy Peluso, Carla Peterson y Gianinna Maradona, entre varios otros. Muchos de ellos seguramente sean invitados al casamiento, que se espera que sea uno de los más importantes del año.

Por otro lado, varios de los memes que circularon en redes sociales hacen alusión a que una de las parejas de la industria nacional del entretenimiento puedan invitarlos a su casamiento.

Embed - Juana Politizada on Instagram: "Ustedes qué se van a poner hermanas?"
View this post on Instagram
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/niallsfIow28/status/2011537049913115037&partner=&hide_thread=false

Por último, también estuvieron aquellos que se refirieron a la militancia peronista de Rosemblat y recordaron cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le preguntó si él y Lali podrían ser la próxima pareja política emblemática en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/2011540556434813190&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Siperono_/status/2011543453583491226&partner=&hide_thread=false

