Estallaron las redes: los mejores memes del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat La cantante confirmó en sus redes sociales que se casará con el periodista y streamer, y tras el anuncio comenzaron a llover las publicaciones y comentarios sobre lo que seguramente será la boda del año. + Seguir en







Las redes sociales estallaron en miles de comentarios de felicitaciones, pedidos para ser invitados y hasta memes de lo que será una de las bodas más impresionantes del año entre Lali y Pedro Rosemblat.

Mientras disfrutan de sus vacaciones en Brasil, Lali y Pedro Rosemblat anunciaron este miércoles que van a contraer matrimonio. Mediante una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram, la cantante de pop y el conductor de stream aseguraron: "Nos casamos".

Ante la emocionante noticia sobre una de las parejas más importantes de la industria nacional del entretenimiento, las redes sociales estallaron en miles de comentarios de felicitaciones, pedidos para ser invitados y hasta memes de lo que será una de las bodas más impresionantes del año.

Uno de los primeros en comentar la publicación de Lali y Rosemblat fue el cantante Luck Ra, quien fue compañero de jurado de la artista pop en la última edición del programa televisivo La voz argentina. "Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo", propuso el músico cordobés. Este mensaje fue respondido por Cazzu: "Me sumo", aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lali_1amor/status/2011529615551184966&partner=&hide_thread=false Luck Ra y Cazzu comentando el post de Lali y Pedro pic.twitter.com/IVs9T3gWt3 — bren (@lali_1amor) January 14, 2026 Además de los colegas musicales de Lali, varios famosos comentaron la publicación sobre la boda entre la cantante y Rosemblat. Algunos de los más destacados se encontraron Esteban Lamothe, Candela Vetrano, Celeste Cid, Ofelia Fernández, Nathy Peluso, Carla Peterson y Gianinna Maradona, entre varios otros. Muchos de ellos seguramente sean invitados al casamiento, que se espera que sea uno de los más importantes del año.

Por otro lado, varios de los memes que circularon en redes sociales hacen alusión a que una de las parejas de la industria nacional del entretenimiento puedan invitarlos a su casamiento.

Embed - Juana Politizada on Instagram: "Ustedes qué se van a poner hermanas?" View this post on Instagram Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/niallsfIow28/status/2011537049913115037&partner=&hide_thread=false acá esperando la invitación para ir al casamiento de Lali y Pedro pic.twitter.com/iz97RueiXB — Naza (@niallsfIow28) January 14, 2026 Por último, también estuvieron aquellos que se refirieron a la militancia peronista de Rosemblat y recordaron cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le preguntó si él y Lali podrían ser la próxima pareja política emblemática en el país. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/2011540556434813190&partner=&hide_thread=false Lali y Pedro se van a casar.



Hay futuro.



pic.twitter.com/3stbyhGqSR — Marian Herrera (@marianherrrera) January 14, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Siperono_/status/2011543453583491226&partner=&hide_thread=false Le dije a mi hijo que se casa Pedro el de gelatina con Lali Esposito y me dijo ahora es el esposito pic.twitter.com/l7pE0UAXIt — Power Ranger Rosada (@Siperono_) January 14, 2026