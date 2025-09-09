El Gordo Dan cruzó a Sebastián Pareja y Lule Menem tras la derrota libertaria: "Deberían dar un paso al costado"

El tuitero oficialista cargó contra el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y el subsecretario de Gestión Institucional, luego del traspié en las elecciones legislativas bonaerenses.

El tuitero oficialista Daniel Parisini , conocido como "Gordo Dan" , cargó contra el armador libertario en la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja , y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem , luego de la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Luego del revés en las urnas, La Libertad Avanza presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

En su cuenta de la red social X, el Gordo Dan pidió que Pareja y Menem se alejen del Gobierno: "Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron".

En tanto, el cuestionamiento del tuitero oficialista se produjo después de que también criticara al diputado electo en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko, quien reconoció la crisis en los haberes jubilatorios y expuso el ejemplo de su madre, ya que advirtió que "no llega a fin de mes".

"El flamante diputado electo por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN" , aseveró el Gordo Dan en X.

Tras el duro golpe en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió este martes con su mesa política en Casa Rosada donde puso en marcha la nueva etapa pensando en los comicios nacionales de octubre.

"Había empezado a las 9:30 cuando el Presidente llego a Casa Rosada. Esta no va ser la única mesa que se va a llevar a cabo hoy. A las 14 va haber otra que va a incluir a los miembros que formaron parte y algunos integrantes de la campaña bonaerense. Va a estar Maximiliano Bondarenko, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro", informó el periodista de C5N Marcos Cittadini en el programa Mañanas Argentinas.

Además, no se descarta que del encuentro forme parte Ramón Lanús, intendente de San Isidro, dirigente cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y uno de los pocos candatos que triunfaron en los comicios del domingo. "Todo indica que no hubo autocríticas, pero tampoco parece ser que habrá grandes cambios", detalló el especialista en temas políticos.

Todos los representantes que conformaron el primer encuentro de la mesa política del Gobierno en Balcarse 50 se retiraron sin hacer declaraciones.

Finalizado el primer encuentro, la cuenta oficial de La Libertad Avanza compartió una imagen del mismo y aseguró que buscarán trabajar "para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad".

"Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron", sumó.