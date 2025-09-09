9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gordo Dan cruzó a Sebastián Pareja y Lule Menem tras la derrota libertaria: "Deberían dar un paso al costado"

El tuitero oficialista cargó contra el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y el subsecretario de Gestión Institucional, luego del traspié en las elecciones legislativas bonaerenses.

Por
Sebastián Pareja

Sebastián Pareja, el Gordo Dan y Lule Menem.

Te puede interesar:

Luego del revés en las urnas, La Libertad Avanza presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

En su cuenta de la red social X, el Gordo Dan pidió que Pareja y Menem se alejen del Gobierno: "Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron".

Gordo Dan tuit
La publicación del Gordo Dan.

La publicación del Gordo Dan.

En tanto, el cuestionamiento del tuitero oficialista se produjo después de que también criticara al diputado electo en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko, quien reconoció la crisis en los haberes jubilatorios y expuso el ejemplo de su madre, ya que advirtió que "no llega a fin de mes".

"El flamante diputado electo por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN", aseveró el Gordo Dan en X.

Javier Milei puso en marcha la mesa política con su Gabinete para defender el proyecto "con uñas y dientes"

Tras el duro golpe en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió este martes con su mesa política en Casa Rosada donde puso en marcha la nueva etapa pensando en los comicios nacionales de octubre.

"Había empezado a las 9:30 cuando el Presidente llego a Casa Rosada. Esta no va ser la única mesa que se va a llevar a cabo hoy. A las 14 va haber otra que va a incluir a los miembros que formaron parte y algunos integrantes de la campaña bonaerense. Va a estar Maximiliano Bondarenko, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro", informó el periodista de C5N Marcos Cittadini en el programa Mañanas Argentinas.

Además, no se descarta que del encuentro forme parte Ramón Lanús, intendente de San Isidro, dirigente cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y uno de los pocos candatos que triunfaron en los comicios del domingo. "Todo indica que no hubo autocríticas, pero tampoco parece ser que habrá grandes cambios", detalló el especialista en temas políticos.

Todos los representantes que conformaron el primer encuentro de la mesa política del Gobierno en Balcarse 50 se retiraron sin hacer declaraciones.

Finalizado el primer encuentro, la cuenta oficial de La Libertad Avanza compartió una imagen del mismo y aseguró que buscarán trabajar "para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad".

"Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron", sumó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

play

El titular de la Oficina Anticorrupción se niega a declarar sobre el caso $LIBRA en el Congreso

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

play

Tras la propuesta del Gobierno, los gobernadores aguardan un llamado formal desde la Casa Rosada

Milei guardó silencio tras las elecciones, pero retuiteó mensajes de apoyo.

Luego del cachetazo electoral, Milei vuelve a bajar el perfil en redes sociales

play

Milei puso en marcha la mesa política con su Gabinete para defender el proyecto "con uñas y dientes" 

Rating Cero

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron tras 17 años.

Evangelina Anderson confirmó su presente romántico: "Estoy de vacaciones y..."

últimas noticias

Cronograma de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 10 de septiembre

Hace 4 minutos
Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: Fue un sacudón para Milei

Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: "Fue un sacudón para Milei"

Hace 13 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 10 de septiembre

Hace 17 minutos
La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Hace 25 minutos
Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Hace 34 minutos