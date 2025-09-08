Tras las elecciones, Bondarenko afirmó que su madre "es jubilada y no llega a fin de mes": fuerte cruce del Gordo Dan

El diputado electo en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko reconoció la crisis en los haberes jubilatorios y expuso el ejemplo de su madre, ya que advirtió que "no llega a fin de mes", por lo que fue criticado por el tuitero oficialista Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, y otros trolls libertarios.
En diálogo con CNN Radio, Bondarenko marcó la situación de su madre y recordó el brutal ajuste del Gobierno: "Mi mamá es jubilada. Tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15, por ahí, ya es fin de mes. Sabemos la problemática. Cuando asumió, Javier Milei dijo que íbamos a tener que ajustarnos".
En tal sentido, realizó una autocrítica por la contundente derrota libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses: "Se hizo el ajuste, una gran parte lo siguen bancando y evidentemente, otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y reflexionar. Acá, el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano y no la política".
En tanto, el Gordo Dan le respondió al excomisario y lo acusó de despegarse del Gobierno. "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN", aseveró en su cuenta de la red social X.
"Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE MILEI", advirtió en esta línea.