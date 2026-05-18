El Gobierno celebró un nuevo superávit financiero de más de $268 mil millones en abril

El Ejecutivo remarcó que en el primer cuatrimestre del año el saldo positivo acumulado equivale al 0,2% del PBI. El resultado se explicó por un superávit primario de $632.844 millones y tras afrontar pagos de intereses de deuda pública por $364.741 millones.

El Ministerio de Economía anunció este lunes que el Sector Público Nacional (SPN) volvió a cerrar abril con superávit financiero, al registrar un saldo positivo de $268.103 millones.

De acuerdo al comunicado oficial, el resultado se explicó por un superávit primario de $632.844 millones y tras afrontar pagos de intereses de deuda pública por $364.741 millones.

"El superávit fiscal es política de Estado permanente. Viva la libertad carajo" , celebró el presidente Javier Milei en su cuenta de X tras conocerse el dato.

Con estos números, el Palacio de Hacienda destacó que en los primeros cuatro meses del año el SPN acumuló un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) , mientras que el superávit primario alcanzó cerca del 0,5% del PBI. Desde el Gobierno señalaron que esto “reafirma el ancla fiscal del programa económico”.

En abril, los ingresos totales del Sector Público Nacional llegaron a $13,4 billones, lo que representó un incremento interanual del 29,6%. Según detalló Economía, los recursos tributarios crecieron 26,9% interanual, impulsados principalmente por el aumento en la recaudación del impuesto a los Débitos y Créditos (+35,1%), los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (+28,4%) y el IVA neto de reintegros (+28,1%). En contraste, los Derechos de Exportación registraron una caída del 17,4% interanual.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias ascendieron a $12,7 billones, con una suba del 34,5% respecto de abril del año pasado. Las prestaciones sociales representaron la mayor parte del gasto, con $8,09 billones y un crecimiento del 32,2% interanual. Las remuneraciones del sector público, en tanto, alcanzaron los $1,62 billones, con una suba del 28,1%.

El informe también señaló que las transferencias corrientes crecieron 29,1% interanual y totalizaron $4,38 billones. Dentro de ese rubro, las destinadas al sector privado aumentaron 46,8%, mientras que las dirigidas al sector público cayeron 18,6%.

Además, Economía indicó que los subsidios económicos aumentaron en $701.872 millones, principalmente por pagos vinculados a transacciones energéticas correspondientes a marzo.

Finalmente, el gasto de capital se ubicó en $420.661 millones, con un fuerte incremento interanual del 123,2%. Según precisó el comunicado, descontando los aportes a organismos internacionales, la inversión real directa y las transferencias de capital crecieron 69,5%.