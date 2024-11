El Gobierno ratificó que Aerolíneas Argentinas "se privatiza o se cierra" y amenazó con más despidos en Intercargo

Franco Mogetta reveló que están investigando las personas que estuvieron involucrados en la medida de fuerza del jueves en Aeroparque. Explicó que la empresa "no existe más como la conocíamos" y acerca de la línea aérea de bandera sentenció: "No va a tener más el fondeo que tiene el Estado".

"Intercargo se terminó como la conocíamos. No tienen más el monopolio que han tenido tantisimo tiempo", aseguró Mogetta.

"Estamos investigando bien lo ocurrido ayer pero por supuesto donde detectemos responsables lo vamos a sancionar como lo venimos haciendo en estos días", señaló en un primer momento Mogetta. Para luego apuntar contra los sindicalistas quienes según su visión son "los que están escalando el conflicto y llevando esto a una situación absurda, perjudicando a todos sus trabajadores agremiados que van a quedar sin fuentes de trabajo y se ven privados de tener un aumento por el capricho".

Intercargo, Aeroparque El Gobierno confirmó que están investigando lo ocurrido con los trabajadores de Intercargo en la última medida de fuerza. Redes sociales

"El Intercargo que conocimos hasta principios de esta gestión ya no existe más. Los 1.500 trabajadores van a tener que ser empleados de una empresa que va a competir con otras, que es la línea de este gobierno. No se está pensando en más que eso”, manifestó el secretario al momento de defender la políticas del Gobierno de la libre competencia en el mercado.

En el mismo sentido, ratificó que "estamos en el proceso de privatización, es una de las empresas que ha quedado en el listado y en cuanto sea posible de acuerdo a las propuestas que tengamos lo vamos a llevar a cabo”.

En una entrevista con Radio Mitre, Mogetta hizo referencia sobre el final a los planes del Gobierno con Aerolíneas Argentinas: “Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”.

Aerolíneas Argentinas: el Gobierno se reúne nuevamente con los gremios

El encuentro se dará este viernes desde las 16 y participarán representantes del Gobierno, la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Desde el Ejecutivo le exigen a los gremios una plan de trabajo para que la compañía opere pero sin conflictos gremiales. En caso que ello no ocurra, se impulsará un Plan Preventivo de Crisis que llevará al cierre total de la empresa.

El proceso preventivo refiere a un mecanismo legal por el que una empresa, por motivos de fuerza mayor o por una causa no imputable al empleador, puede reducir horarios, suspender o despedir empleados con una indemnización reducida. Dicha legislación funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y es obligatorio para que una empresa cese sus operaciones.