El gobierno pospone el Pacto de Mayo y Javier Milei encabezará un acto en Córdoba sin los gobernadores

"El Gobierno ya empieza a hablar de fiesta patria el 25 de mayo en Córdoba donde se va a trasladar el presidente Javier Milei junto a su gabinete pero se bajan los gobernadores del acto", reveló el periodista Ezequiel Rudman en El Diario.

Los motivos de la decisión estarían ligados a las demoras en la sanción de la Ley Bases en el Senado. "Javier Milei está viendo que la Ley Bases no solo va a ser desguazada en el Senado, donde se van a modificar distintos artículos, sino que hay dudas que logren dictamen esta semana porque se suman rechazos de distintos bloque que hasta ahora eran aliados de la Casa Rosada", agregó el periodista.

Ahora los interrogantes giran en torno a cómo será el discurso del mandatario. "La sospecha es que el presidente va a salir a pegarle a la casta de los gobernadores por la demora de la Ley Bases", adelantó Rudman.

Martín Llaryora: "El Pacto de Mayo se tendría que hacer igual con aquellos que quieran venir"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que, independientemente de lo que suceda con la Ley de Bases, "el Pacto de Mayo se tendría que hacer igual con aquellos que quieran venir".

Además, declaró que los 10 puntos que lo conforman están relacionados con un país mejor y "una Argentina posible", y que, de no hacerse, "hay lecturas" desde el exterior "porque la política internacional también juega un rol".

"El Pacto de Mayo tiene puntos que hablan de lo que debe tener un país normal: superávit fiscal, inserción al mundo a través del comercio exterior, una reforma tributaria para ser más competitivos, tener una potencia empresarial como son los paquetes de incentivo para la industria y para la inserción del trabajo, una protección y un régimen que fomente la propiedad privada para la regeneración del trabajo y re-discutir el marco de la coparticipación. ¿Por qué tenemos que esperar?", aseguró.

Según el mandatario cordobés, al encuentro deberían ir aquellos "que quieren vivir en un país más o menos normal" porque es "la base mínima" que se le debe "exigir" a un país.

"Creo que la Ley de Bases es importante y un instrumento que hemos acompañado. El Pacto de Mayo vuelve a hacer un documento importante y son señales para adentro pero también para afuera de la Argentina. No podemos estar a 7 días y decir 'lo hago o no lo hago, vengo o no vengo'. Teneos que bajar el nivel de improvisación. No tuve una convocatoria formal, pero todos ya sabemos que se hace el 25 en Córdoba en el Palacio de Justicia", afirmó Llaryora.