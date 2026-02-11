Venezuela reabrió su espacio aéreo después de tres meses del bloqueo de Estados Unidos

Al menos siete aerolíneas reanudaron sus vuelos a Caracas este miércoles, después de la sanción impuesta por el presidente norteamericano Donald Trump, en noviembre pasado, antes de la detención de Maduro.

El primer vuelo en llegar al aeropuerto venezolano fue de la compañía colombiana de Avianca.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, la principal terminal de Venezuela , en Caracas, volvió a recibir vuelos internacionales este miércoles , después de tres meses del bloqueo aéreo impulsado por Estados Unidos . Desde la mañana, se registró la llegada de varias decenas de aviones procedentes de distintas partes del mundo. Además, durante febrero y marzo, unas siete compañías reanudarán sus rutas, por lo que significa que el país recuperará su conexión con el mundo.

El primer vuelo en llegar al aeropuerto venezolano fue de la compañía colombiana de Avianca . También se vendieron pasajes de TAP Air Portugal, LATAM, Turkish Airlines, GOL, Plus Ultra, Air Europa y Wingo . Excepto esta última, todas las mencionadas anteriormente fueron sancionadas por las autoridades aeronáuticas de Caracas tras haber cumplido con la alerta de Washington de evitar el espacio áereo del país, en el contexto de las tensiones crecientes entre ambas naciones, en noviembre pasado.

Durante ese primer período de bloqueo aéreo en Venezuela, se registraron peligrosos cruces entre aviones comerciales y naves militares , centenares de pasajeros quedaron varados y varios viajes fueron interrumpidos en plena época navideña. Sin embargo, la situación tan solo fue un preludio de lo que sucedería el 3 de enero, cuando una operación militar ordenada por Donald Trump terminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Un avión de reconocimiento y otros cuatro aparatos asociados a las operaciones estratégicas y de vigilancia estadounidenses ingresaron al espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela.

Ahora, uno de los primeros países en levantar el bloqueo aéreo a venezuela fue, justamente, Estados Unidos. “Estamos muy complacidos con el regreso de American Airlines, con un vuelo diario. Miami es nuestro principal mercado”, señaló Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación Venezolana de Líneas Aéreas. “Sin conectividad no hay nada. El 90% del tráfico de viajeros hacia Latinoamérica se mueve por avión”, agregó.

La conexión con Estados Unidos es una de las más intensas. American Airlines llegó a operar hasta siete vuelos diarios desde Caracas hacia distintas ciudades estadounidenses.

Cuba advirtió que se quedará sin combustible para aviones en medio de la presión de Estados Unidos

El Gobierno de Cuba advirtió que la isla se quedará sin combustible para la aviación comercial desde este lunes, en el marco del deterioro de la situación energética y económica que se producen en medio de la tensión con Estados Unidos, después de lo que significó la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Según consignó la agencia EFE, la escasez afectará a todos los aeropuertos internacionales de Cuba, lo que obligó a las compañías aéreas, especialmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas, a reconfigurar sus operaciones para evitar dejar aviones varados en suelo cubano. Por lo pronto, se estima que varios vuelos incluyan una parada en República Dominicana para cargar combustible.

auto cubano 29-1-26 Cuba necesitaba el petróleo venezolano para mantener activa su economía.

En tal sentido, el medio mencionado señaló que una gran porción de los vuelos que enlazan la isla con puntos del exterior realizan trayectos a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún).

El faltante se produce en un contexto de creciente presión de Washington, que endureció sanciones y medidas destinadas a limitar los envíos de combustible hacia Cuba, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a implementar planes de contingencia en sectores clave como la generación eléctrica, el transporte y la producción de alimentos.

Miguel Díaz-Canel Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el 29 de enero en la que autorizó imponer aranceles sin tope a los países que le vendan petróleo a Cuba. Según el documento, la decisión se tomó porque el gobierno de la isla representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional.

Estos aranceles a los países que le proporcionen petróleo a la isla no tendrán límite. Por el contrario, el importe se fijará con un impuesto "ad valorem adicional a las importaciones de bienes provenientes de un país extranjero que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba", estableció el nuevo decreto.

En la orden ejecutiva, Estados Unidos también acusó a Cuba de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia" y difundir "sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental".