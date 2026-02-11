Iván de Pineda y Olga lanzaron el "Desafío Atenea": talento universitario por un premio millonario El conductor desembarca en el streaming a través de una competencia que recompensa el conocimiento con 30 millones de pesos. Estudiantes de todo el país competirán en equipos en representación de sus universidades. La inscripción ya está abierta. + Seguir en







Iván de Pineda llega al streaming con una propuesta innovadora. Redes sociales

Iván de Pineda conducirá "Desafío Atenea", un ciclo que combina conocimiento, federalismo y entretenimiento. Se trata de una competencia universitaria argentina donde estudiantes de todo el país se enfrentarán por 30 millones de pesos en representación de sus instituciones. La propuesta innovadora está producida por OLGA y la productora Kocawa. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para universitarios de todo el país.

El conductor desembarca en el streaming con una propuesta innovadora que reunirá a 150 estudiantes de todo el país divididos en 50 equipos de tres integrantes cada uno. Los participantes atravesarán desafíos de cultura general para llegar a la gran final y convertirse en el mejor equipo de estudiantes universitarios de Argentina. Cada equipo representará a una universidad aunque no es necesario que cursen la misma carrera.

La recompensa para el conocimiento del equipo ganador es de 30 millones de pesos. También se entregarán otros reconocimientos para el desempeño y el conocimiento de los participantes. La inscripción ya se encuentra abierta y la primera emisión se realizará el 12 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. La competencia conducida por de Pineda se transmitirá por OLGA.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desafío Atenea (@desafio.atenea) "Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego", expresó Iván en el streaming.

Cómo participar del desafío La inscripción se realiza a través del sitio oficial www.desafioatenea.com y también desde el Instagram @desafio.atenea, donde se publicarán el link directo para anotarse. Las novedades y todo lo referente al desafío pueden seguirse también en esa cuenta.

Requisitos: Ser mayor de 18 años.

Ser estudiante regular de una carrera en una universidad argentina.

Inscribirse en equipos de tres personas, pertenecientes a la misma universidad

(los integrantes pueden ser de distintas carreras).

Presentar constancia de alumno/a regular emitida por la universidad correspondiente. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OLGA (@olgaenvivo) El Desafío Atenea 2026 es una propuesta innovadora que carga con el peso de ser una de las apuestas más fuertes del año en la plataforma del stream. El ciclo combina entretenimiento, conocimiento y show de la mano de una figura como la de Iván de Pineda que aporta prestigio y cercanía con los participantes.