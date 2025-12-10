10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ley de Tierras: el Consejo de Mayo propuso liberar la compra de extranjeros y eliminar la restricción tras incendios

Las modificaciones que el Gobierno enviará al Congreso buscan eliminar lo que consideran obstáculos a la inversión y la propiedad privada en el campo.

Por
El Consejo de Mayo también propuso flexibilizar la Ley de Bosques.

El Consejo de Mayo también propuso flexibilizar la Ley de Bosques.

El Gobierno anunció que entre las reformas que enviará para tratamiento legislativo a partir del documento final del Consejo de Mayo se incluye la reforma de la Ley de Tierras, con la que buscará liberar la compra de tierras rurales para extranjeros y cambiar la Ley de Manejo del Fuego.

Te puede interesar:

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

El Consejo de Mayo, cuerpo colegiado que reúne a representantes de la CGT, la UIA, y autoridades nacionales y provinciales, presentó el martes un paquete de propuestas legislativas que incluyen reformas cruciales para el sector agropecuario, según detalla el documento oficial. Las modificaciones buscan eliminar lo que el Consejo considera obstáculos a la inversión y la propiedad privada en el campo.

Una de las iniciativas más destacadas apunta a la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, que actualmente impone límites a la adquisición de campos productivos por parte de capitales extranjeros. El Consejo argumenta que la normativa vigente actúa como un "obstáculo" para la inversión externa necesaria en el sector.

Amparándose en preceptos constitucionales, el Consejo recomienda "liberar la compra por parte de extranjeros privados" de tierras rurales. No obstante, la propuesta mantiene una restricción: la adquisición de tierras por parte de entes estatales extranjeros seguirá sujeta a autorización previa, una medida que se justifica para preservar los "intereses estratégicos y la seguridad nacional".

Otro punto central de la reforma es la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815), aprobada en 2020. El Consejo busca la derogación de los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quáter, argumentando que estos "castigan injustamente al propietario". La legislación actual prohíbe a dueños o locatarios alterar la finalidad productiva de un campo por 30 a 60 años tras un incendio, incluso si fue accidental, lo que se considera una "catástrofe doble" que disminuye la capacidad de recuperación económica del productor.

En esa línea, se impulsa la restitución del artículo 22 bis a su redacción original, previa a las modificaciones de 2020. El Consejo considera que las prohibiciones actuales son "desproporcionadas e innecesarias" y violan el derecho de propiedad privada con un impacto negativo directo en la capacidad del campo para adaptarse y recuperarse productivamente.

Finalmente, se propone flexibilizar la Ley de Bosques (Ley 26.331) para facilitar el manejo sostenible y el desmonte en ciertas áreas. El cambio sustancial es que solo las intervenciones en zonas de alta conservación (categorías I -roja- y II -amarilla-) seguirán requiriendo autorización previa. En las zonas de menor impacto ambiental (categoría III -verde-), los productores solo deberán informar su actividad a la autoridad, buscando agilizar procedimientos administrativos y fomentar el aprovechamiento forestal sostenible.

Noticias relacionadas

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de diciembre. 

Sesiones extraordinarias: negociaciones frenéticas en Diputados y demora en Senado por la reforma laboral

Alberto Baños.

El Gobierno oficializó la salida del subsecretario de DDHH y a su sucesor, Joaquín Ignacio Mogaburu

Javier Milei regresa a la Argentina tras viajar a Noruega.

Milei suspendió reuniones en Noruega y vuelve a la Argentina tras el acto por el Nobel de la Paz a Corina Machado

Manuel Adorni y Axel Kicillof.

El Gobierno cruzó a Axel Kicillof tras el pedido por endeudamiento: "Sin déficit, no hay nueva deuda"

Adorni analizó los dos años del Gobierno.

Reforma laboral: el Gobierno afirma que "el proyecto está terminado"

Javier Milei fortaleció su vínculo con Donald Trump durante su segundo año de mandato.

Segundo año de Milei presidente: por qué termina mejor de lo que empezó

Rating Cero

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

Taylor Swift en The Eras Tour.
play

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

Thiago Medina

Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

La muerte del guitarrista y cantante conmocionó a miles de seguidores españoles.
play

Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

María Becerra y J Rei.
play

J Rei contó cómo fue acompañar a María Becerra durante su internación: "Se me paró el mundo"

últimas noticias

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

Hace 10 minutos
Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: Mejor que se espabile, o será el siguiente

Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: "Mejor que se espabile, o será el siguiente"

Hace 16 minutos
play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Hace 26 minutos
Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

Hace 36 minutos
La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro

Hace 39 minutos