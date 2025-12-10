Javier Milei suspendió reuniones en Noruega y vuelve a la Argentina tras el acto por el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El jefe de Estado arribará este jueves a las 7. El Gobierno explicó que regresa al país debido a "la incertidumbre" sobre la llegada de la dirigente opositora venezolana, por lo que la comitiva presidencial resolvió "dejarle ese espacio para ella".

Javier Milei suspendió su agenda de reuniones en Noruega y regresará a la Argentina , luego de que participara del acto de entrega del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado , quien no asistió a la ceremonia por razones de seguridad y logística, por lo que el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa . De esta manera, el Presidente no se encontró con la dirigente opositora venezolana.

Milei asistió a la ceremonia por el Nobel de la Paz que recibió Machado y luego, a las 11:30, tenía previsto reunirse con el rey Harald V y las 13:10 con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Sin embargo, ambos encuentros fueron suspendidos y fuentes del Gobierno explicaron a C5N que "ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado, la comitiva argentina decidió dejarle ese espacio para ella".

En tal sentido, detallaron que el mandatario llegará a Buenos Aires este jueves a las 7, por lo que se adelantó unas horas el aterrizaje , estipulado inicialmente para las 9:30.

Durante la ceremonia por la dirigente opositora venezolana, el líder libertario saludó al dirigente venezolano y excandidato Edmundo González Urrutia , quien también estuvo presente en el evento.

La presencia del jefe de Estado se produjo en medio de la tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, además de los fuertes desacuerdos ideológicos con Maduro. La Embajada argentina en Caracas fue rodeada tras albergar a opositores que pidieron refugio, y el gendarme Nahuel Gallo continúa secuestrado e incomunicado.

Entrega del Nobel de la Paz: por qué María Corina Machado no pudo recibir el premio

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, no estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo en Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, pese a que viajó a Oslo.

Su ausencia la confirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, quien explicó en cadena de televisión pública noruega NRK que la líder opositora no estará para recoger el premio. “La opositora venezolana Corina Machado está a salvo viajará a Oslo, pero no podrá llegar a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles”, informó el Instituto Nobel en un comunicado.

Al mismo tiempo, señalaron que “aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

La líder opositora se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece en público desde hace once meses, tras las elecciones que le otorgaron el tercer mandato a Nicolás Maduro en Venezuela. La última vez que fue vista en público desde el 9 de enero, luego de ser brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela. Desde entonces no se sabe de su paradero.

“Primó la seguridad de María Corina por todo lo demás”, explicó un representante de la oposición venezolana sobre las razones de la ausencia de la líder antichavista, contra quien el régimen de Maduro ha realizado múltiples órdenes de captura para dirigentes de su movimiento.