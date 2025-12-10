10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei suspendió reuniones en Noruega y vuelve a la Argentina tras el acto por el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El jefe de Estado arribará este jueves a las 7. El Gobierno explicó que regresa al país debido a "la incertidumbre" sobre la llegada de la dirigente opositora venezolana, por lo que la comitiva presidencial resolvió "dejarle ese espacio para ella".

Por
Javier Milei regresa a la Argentina tras viajar a Noruega.

Javier Milei regresa a la Argentina tras viajar a Noruega.

Javier Milei suspendió su agenda de reuniones en Noruega y regresará a la Argentina, luego de que participara del acto de entrega del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, quien no asistió a la ceremonia por razones de seguridad y logística, por lo que el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa. De esta manera, el Presidente no se encontró con la dirigente opositora venezolana.

Alberto Baños.
Te puede interesar:

El Gobierno oficializó la salida del subsecretario de DDHH y a su sucesor, Joaquín Ignacio Mogaburu

Milei asistió a la ceremonia por el Nobel de la Paz que recibió Machado y luego, a las 11:30, tenía previsto reunirse con el rey Harald V y las 13:10 con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Sin embargo, ambos encuentros fueron suspendidos y fuentes del Gobierno explicaron a C5N que "ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado, la comitiva argentina decidió dejarle ese espacio para ella".

En tal sentido, detallaron que el mandatario llegará a Buenos Aires este jueves a las 7, por lo que se adelantó unas horas el aterrizaje, estipulado inicialmente para las 9:30.

Milei - maría corina machado

Durante la ceremonia por la dirigente opositora venezolana, el líder libertario saludó al dirigente venezolano y excandidato Edmundo González Urrutia, quien también estuvo presente en el evento.

La presencia del jefe de Estado se produjo en medio de la tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, además de los fuertes desacuerdos ideológicos con Maduro. La Embajada argentina en Caracas fue rodeada tras albergar a opositores que pidieron refugio, y el gendarme Nahuel Gallo continúa secuestrado e incomunicado.

Entrega del Nobel de la Paz: por qué María Corina Machado no pudo recibir el premio

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, no estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo en Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, pese a que viajó a Oslo.

Su ausencia la confirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, quien explicó en cadena de televisión pública noruega NRK que la líder opositora no estará para recoger el premio. “La opositora venezolana Corina Machado está a salvo viajará a Oslo, pero no podrá llegar a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles”, informó el Instituto Nobel en un comunicado.

Al mismo tiempo, señalaron que “aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

La líder opositora se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece en público desde hace once meses, tras las elecciones que le otorgaron el tercer mandato a Nicolás Maduro en Venezuela. La última vez que fue vista en público desde el 9 de enero, luego de ser brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela. Desde entonces no se sabe de su paradero.

“Primó la seguridad de María Corina por todo lo demás”, explicó un representante de la oposición venezolana sobre las razones de la ausencia de la líder antichavista, contra quien el régimen de Maduro ha realizado múltiples órdenes de captura para dirigentes de su movimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo había anticipado que iba a colocar alrededor de u$S1.000 millones.

Regreso al mercado internacional: el Gobierno logró tomar u$s1.000 millones con un bono en dólares a una tasa de 9,3%

Javier Milei fortaleció su vínculo con Donald Trump durante su segundo año de mandato.

Segundo año de Milei presidente: por qué termina mejor de lo que empezó

Milei celebró sus dos años de gestión.

Milei celebró sus dos años de gestión con un efusivo mensaje en redes sociales

play

Milei cumple dos años como presidente: las principales cifras del ajuste a trabajadores y jubilados

Javier Milei está sentado junto a Karina Milei.

Milei, presente en la ceremonia del Nobel de la Paz 2025

banco de horas: de que se trata la propuesta de la reforma laboral que podria reemplazar las horas extra

"Banco de horas": de qué se trata la propuesta de la reforma laboral que podría reemplazar las horas extra

Rating Cero

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

Taylor Swift en The Eras Tour.
play

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

Thiago Medina

Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

La muerte del guitarrista y cantante conmocionó a miles de seguidores españoles.
play

Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

María Becerra y J Rei.
play

J Rei contó cómo fue acompañar a María Becerra durante su internación: "Se me paró el mundo"

últimas noticias

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

Hace 8 minutos
Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: Mejor que se espabile, o será el siguiente

Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: "Mejor que se espabile, o será el siguiente"

Hace 14 minutos
play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Hace 24 minutos
Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

Hace 34 minutos
La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro

Hace 37 minutos