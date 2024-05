El Gobierno oficializó la designación de la hija de Domingo Cavallo como embajadora de la OEA

La licenciada en Economía tiene 51 años y nació en Córdoba. Está graduada en la Universidad de San Andrés, tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard y fue parte del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC).

Escribió dos libros junto a su padre Domingo llamados: “Historia Económica de la Argentina” y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective”.

Esto se dio luego de que el martes, Domingo Cavallo le recomendó a Milei comenzar a flexibilizar las restricciones cambiarias y avanzar en la creación de “un mercado libre para el dólar”. De esta manera, eso implicaría eliminar el cepo.

El pedido de Domingo Cavallo a Javier Milei

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo manifestó la necesidad de crear un mercado libre para el dólar y levantar el cepo lo más rápido posible. En el marco del 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que cerrará el presidente Javier Milei, el economista solicitó al mandatario cumplir con sus promesas de campaña: “Por el momento Milei ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mi me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales”.

Según reveló la periodista Liliana Franco en Ámbito Financiero, el ex funcionario de La Alianza se expresó en concordancia con la ideas liberales del gobierno y opinó que debe haber un mercado libre "para todo otro tipo de transacciones, la gente tiene que poder comprar los dólares o las divisas que necesite para pagos al exterior y también de esa forma se estarán abriendo las puertas para que entren capitales del exterior que son indispensables para poder progresar".