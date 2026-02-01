2 de febrero de 2026 Inicio
Javier Milei hará un nuevo viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en Florida y disertar en un foro

El periodista español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, anunció que el Presidente estará el 10 de febrero en la residencia de Mar-a-Lago para participar del evento The Hispanic Prosperity Gala. La Casa Rosada no emitió ninguna confirmación oficial.

Javier Milei junto a Donald Trump.

El presidente Javier Milei tiene planeado volver a viajar a los Estados Unidos para asistir el 10 de febrero a una gala en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach, Florida. La noticia fue anunciada por el periodista español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario y allegado al mandatario, quien calificó la jornada como “un día histórico”.

“Me complace anunciaros que el presidente Javier Milei estará en nuestra gala en la residencia de Trump en Mar a Lago el próximo 10 de febrero. Va a ser un día histórico. Viva la libertad carajo!", publicó Negre en la red social X.

Será el 13ª viaje de Milei a los Estados Unidos desde el inicio de su gestión. El Presidente disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, el evento que se hará en la residencia de Trump. El objetivo principal de la gira es concretar una reunión con el propio mandatario norteamericano.

El encuentro busca profundizar la alianza estratégica tras la reciente incorporación de la Argentina al Consejo de Paz. Este nuevo organismo internacional, impulsado por la administración estadounidense, tiene como meta promover la estabilidad en regiones en conflicto, con especial foco en la situación de la Franja de Gaza.

Pese a la trascendencia de la invitación, la Casa Rosada aún no ha emitido una confirmación oficial sobre la comitiva ni el itinerario definitivo.

Analistas internacionales destacan que Milei logró posicionarse “como uno de los líderes extranjeros más cercanos” al mandatario estadounidense. Esta relación se ha evidenciado en diversos foros globales, incluyendo su reciente coincidencia en el Foro Económico Mundial de Davos, donde ratificaron su afinidad ideológica.

La posible visita a Florida ratifica que la agenda diplomática de Argentina continúa en estrecha sintonía con las políticas de Washington.

