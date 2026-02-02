Polémica por el sable corvo de José de San Martín: piden que permanezca en el Museo Histórico Nacional Se trata de una solicitud ante la Justicia para impedir que sea trasladado al Cuartel de Regimiento de Granaderos a Caballo. En la presentación, sus herederos advirtieron que el Gobierno impulsa la medida "como si se tratara de un bien propio". Por + Seguir en







Los herederos del sable corvo que perteneció al general José de San Martín le pidieron a la Justicia que prohíban su traslado del Museo Histórico Nacional, debido a que advirtieron que el Gobierno busca trasladarlo a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo del barrio porteño de Palermo.

Mercedes Terrero, María Rosa Terrero, Sebastián Terrero, Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero, descendientes de Juan Nepomuceno José Miguel Buenaventura Terrero y Villarino pidieron ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que se implemente una medida cautelar para impedir que el sable corvo de San Martín sea trasladado.

En la presentación, realizada por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, alertaron que la administración de La Libertad Avanza busca desplazarlo, debido a "manifestaciones del propio presidente de la Nación y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional, quienes pretenden tomar el sable corvo del Libertador San Martín como si se tratara de un bien propio y entregarlo al Cuartel de Regimiento de Granaderos a Caballo con el objetivo de poder obtener una foto con dicho elemento histórico".

Sable corvo Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín. En tal sentido, advirtieron que "el Regimiento de Granaderos ya posee una réplica del sable, resultando innecesario y carente de razonabilidad el traslado de la pieza original, además de que se encuentran vastos antecedentes respecto de que no es la institución atinada para custodiarla".

En tanto, marcaron que Javier Milei pretende exponer el sable corvo durante un acto: "La presente acción está además motivada por declaraciones de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional que manifestaron públicamente las intenciones de sustraer la reliquia del museo (sin haber dado intervención ni a la comisión ni al propio museo) para que sea trasladado en helicóptero por el presidente de la Nación para la celebración de un acto el próximo 7 de febrero".

"Las declaraciones oficiales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional evidencian la latente intención de violar de manera directa el alcance y los efectos del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 3 de marzo de 1897, mediante el cual el Estado Nacional aceptó la donación bajo un destino específico y determinado, integrando el sable corvo al patrimonio público con una finalidad cultural, histórica y museística concreta", agregaron.