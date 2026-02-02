2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Polémica por el sable corvo de José de San Martín: piden que permanezca en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una solicitud ante la Justicia para impedir que sea trasladado al Cuartel de Regimiento de Granaderos a Caballo. En la presentación, sus herederos advirtieron que el Gobierno impulsa la medida "como si se tratara de un bien propio".

Por
Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

Los herederos del sable corvo que perteneció al general José de San Martín le pidieron a la Justicia que prohíban su traslado del Museo Histórico Nacional, debido a que advirtieron que el Gobierno busca trasladarlo a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo del barrio porteño de Palermo.

La Justicia avanza y Spagnuolo aguarda.
Te puede interesar:

Termina la feria judicial: se esperan definiciones en el caso Andis

Mercedes Terrero, María Rosa Terrero, Sebastián Terrero, Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero, descendientes de Juan Nepomuceno José Miguel Buenaventura Terrero y Villarino pidieron ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que se implemente una medida cautelar para impedir que el sable corvo de San Martín sea trasladado.

En la presentación, realizada por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, alertaron que la administración de La Libertad Avanza busca desplazarlo, debido a "manifestaciones del propio presidente de la Nación y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional, quienes pretenden tomar el sable corvo del Libertador San Martín como si se tratara de un bien propio y entregarlo al Cuartel de Regimiento de Granaderos a Caballo con el objetivo de poder obtener una foto con dicho elemento histórico".

Sable corvo
Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

En tal sentido, advirtieron que "el Regimiento de Granaderos ya posee una réplica del sable, resultando innecesario y carente de razonabilidad el traslado de la pieza original, además de que se encuentran vastos antecedentes respecto de que no es la institución atinada para custodiarla".

En tanto, marcaron que Javier Milei pretende exponer el sable corvo durante un acto: "La presente acción está además motivada por declaraciones de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional que manifestaron públicamente las intenciones de sustraer la reliquia del museo (sin haber dado intervención ni a la comisión ni al propio museo) para que sea trasladado en helicóptero por el presidente de la Nación para la celebración de un acto el próximo 7 de febrero".

"Las declaraciones oficiales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional evidencian la latente intención de violar de manera directa el alcance y los efectos del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 3 de marzo de 1897, mediante el cual el Estado Nacional aceptó la donación bajo un destino específico y determinado, integrando el sable corvo al patrimonio público con una finalidad cultural, histórica y museística concreta", agregaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Orden judicial, desamparo y una niña en el medio: el drama de una argentina varada en Finlandia

La cautelar que obliga al Estado a garantizar el derecho a la alimentación en los comedores tiene más de un año.

Un Gobierno que quiere enseñar a pescar donde no hay río

Gustavo Rivara.

Venezuela liberó a un argentino que estaba detenido y el Gobierno pidió por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

play

Tras la renuncia de Lavagna al INDEC, el Gobierno confirmó que postergará la nueva fórmula para medir la inflación

Pedro Lines se desempeñaba como Director Nacional de Cuentas Internacionales del INDEC desde 2016. 

Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna

Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia.

Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia al INDEC: qué dijo

Rating Cero

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

Su guitarra aportó una impronta particular al sonido que compartía con Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda: pocos lo saben

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

últimas noticias

play
China Suárez.

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Hace 32 minutos
Crece la polémica por el sable corvo de José de San Martín.

Polémica por el sable corvo de José de San Martín: piden que permanezca en el Museo Histórico Nacional

Hace 56 minutos
Pedro Lines.

Quién es Pedro Lines, el nuevo director del INDEC que asume tras la renuncia de Marco Lavagna

Hace 1 hora
La Fontana di Trevi recibe 10 millones de visitantes al año.

Turismo: desde ahora habrá que pagar para visitar la Fontana di Trevi en Roma

Hace 1 hora
play
Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

Hace 1 hora