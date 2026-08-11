11 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno oficializó el programa que reemplazará al Coro Nacional de Niños

La agrupación, que funcionaba hace casi 60 años, había sido disuelta por decreto hace dos semanas. La nueva iniciativa será un proyecto de formación artística de niños y adolescentes.

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El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños: tenía más de 60 años de antigüedad.

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Coro Nacional de Niños
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La medida se implementó a través de la Resolución 806/2026 de la Secretaría de Cultura, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Leonardo Cifelli.

La norma reglamenta y pone en marcha el Programa de Formación Artística que había sido ordenado por el Decreto 687/2026, norma que eliminó el histórico coro infantil creado en 1967.

Cómo será el programa que reemplaza al Coro Nacional de Niños

El Programa de Formación Artística funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística y busca generar espacios de formación y desarrollo artístico, mediante propuestas federales y colectivas de aprendizaje en distintas disciplinas.

En una primera etapa, estará integrada por dos líneas de acción: "Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral" y "Práctica y Desarrollo Artístico en Danzas".

Las actividades propuestas tendrán carácter exclusivamente cultural y artístico, orientadas al desarrollo de capacidades expresivas, interpretativas y a la práctica colectiva. Según se informó, la finalidad no es educativa en términos formales, por lo que la participación en el programa no otorgará títulos, certificados académicos ni habilitaciones profesionales.

La autoridad de aplicación del Programa de Formación Artística será la Dirección Nacional de Elencos Estables, con facultades para dictar las normas operativas y aprobar los instrumentos técnicos y administrativos necesarios para su desarrollo. Además, podrá establecer aclaraciones y lineamientos para la implementación de cada línea de acción.

La historia del Coro Nacional de Niños

Creado en 1967, el Coro Nacional de Niños tenía entre sus principales objetivos difundir el repertorio coral en distintas regiones del país y brindar a sus integrantes una formación que pudiera servir como base para una futura carrera profesional en la música.

A lo largo de su trayectoria, el elenco desarrolló una propuesta que incluyó interpretaciones a cappella, obras sinfónico-corales y repertorio de cámara, además de presentaciones en diferentes escenarios nacionales. La dirección estuvo a cargo de Vilma Gorini de Teseo hasta 2009, cuando asumió María Isabel Sanz.

El Coro Nacional de Ni&ntilde;os fue creado en 1967.

El Coro Nacional de Niños fue creado en 1967.

La disolución de la agrupación se conoció un día después de la jornada en la que se celebra el Día de la Cultura Nacional, una fecha instaurada en homenaje al escritor e intelectual tucumano Ricardo Rojas, fallecido el 29 de julio de 1957.

La administración de Milei justificó el cambio en la necesidad de reorganizar los recursos y concentrarlos en nuevas estrategias de formación cultural, bajo criterios de "eficiencia, eficacia y buena administración". El texto sostiene, además, que la reforma no supone abandonar los objetivos vinculados con la formación artística de niños y jóvenes, sino modificar la estructura institucional utilizada para alcanzarlos.

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