30 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños: tenía 60 años de antigüedad

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. En su lugar, creó un programa de formación artística.

Por
El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños: tenía más de 60 años de antiguedad

El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños: tenía más de 60 años de antiguedad

El Gobierno de Javier Milei dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, una agrupación que funcionaba desde hacía 59 años. En su lugar estableció la creación de un Programa de Formación Artística para niños y adolescentes.

Te puede interesar:

Milei anunciará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los detalles del proyecto

La decisión fue oficializada a través del decreto 687/2026, firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que modificó la normativa que había dado origen al Coro Nacional en noviembre de 1967.

El nuevo decreto eliminó la denominación institucional del Coro de Niños y mantuvo únicamente al Coro Polifónico Nacional dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Al mismo tiempo, instruyó al organismo encabezado por Leonardo Cifelli a implementar un programa orientado a la formación y promoción cultural de las nuevas generaciones.

Según los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo, las actividades que desarrollaba la agrupación infantil podrán continuar mediante "acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio".

La administración de Milei justificó el cambio en la necesidad de reorganizar los recursos y concentrarlos en nuevas estrategias de formación cultural, bajo criterios de "eficiencia, eficacia y buena administración". El texto sostiene, además, que la reforma no supone abandonar los objetivos vinculados con la formación artística de niños y jóvenes, sino modificar la estructura institucional utilizada para alcanzarlos.

El decreto, sin embargo, no precisa cuáles serán las características, el alcance ni la modalidad de funcionamiento del nuevo programa.

La historia del Coro Nacional de Niños

Creado en 1967, el Coro Nacional de Niños tenía entre sus principales objetivos difundir el repertorio coral en distintas regiones del país y brindar a sus integrantes una formación que pudiera servir como base para una futura carrera profesional en la música.

A lo largo de su trayectoria, el elenco desarrolló una propuesta que incluyó interpretaciones a cappella, obras sinfónico-corales y repertorio de cámara, además de presentaciones en diferentes escenarios nacionales. La dirección estuvo a cargo de Vilma Gorini de Teseo hasta 2009, cuando asumió María Isabel Sanz.

La disolución de la agrupación se conoció un día después de la jornada en la que se celebra el Día de la Cultura Nacional, una fecha instaurada en homenaje al escritor e intelectual tucumano Ricardo Rojas, fallecido el 29 de julio de 1957.

Noticias relacionadas

Milei y el Gobierno apuntaron contra la hostilidad hacia la República Argentina.

Milei firmó un DNU para expulsar a extranjeros que "inciten al odio" contra la Argentina

cuenta regresiva para la ley de tierras: el oficialismo enfrenta un escenario cada vez mas adverso

Cuenta regresiva para la Ley de Tierras: el oficialismo enfrenta un escenario cada vez más adverso

Axel Kicillof con vecinas de Lomas de Zamora.

Kicillof sobre Milei y el FMI: "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes?"

Javier Milei y Lee Jae-myung.

Javier Milei avanza con su agenda internacional y recibirá al presidente de Corea del Sur

Se complica la situación judicial de Guillermo Tofoni. 

Cuenta regresiva para Tofoni: una denuncia lo complica

Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina ante la ONU

Rating Cero

¿Luck Ra y Tuli Acosta tuvieron algo?

Habló Tuli Acosta tras ser señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra: "Yo ando..."

Manolo Solo tenía 62 años.

Murió Manolo Solo, leyenda del cine: tenía una carrera reconocida en televisión y teatro

El verdadero escándalo entre Luck Ra y La Joaqui.

La durísima frase que Luck Ra le dijo a La Joaqui antes de separarse: "Está destruida"

La Joaqui, consternada, se refirió a la ruptura con Luck Ra. 

La Joaqui rompió en llanto al hablar de Luck Ra: "Va a ser el amor de mi vida"

Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó

Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar. 

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

últimas noticias

play

El indignante relato de la joven abusada delante de su hija por un pediatra en Santa Fe

Hace 23 minutos
El cura Alejandro Nicola dio misas en la Catedral de Córdoba pese a estar denunciado por abusos.

Córdoba: un cura denunciado por abusos dio misa y fue respaldado por la Catedral

Hace 31 minutos
play

Milei anunciará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los detalles del proyecto

Hace 41 minutos
El encanto de esos lugares que invitan a quedarse y siempre volver.

El rincón de Palermo donde el fuego y las recetas del norte argentino conquistaron a los amantes de la buena mesa

Hace 42 minutos
Un bodegón contemporáneo que conserva el espíritu de siempre.

El bodegón de Palermo que se reinventó sin perder el alma: carnes, platitos para compartir y recetas con sabor a clásico

Hace 50 minutos