27 de abril de 2026 Inicio
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Quién es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Infraestructura que reemplaza a Carlos Frugoni

Arquitecto recibido en los 80, con antecedentes en la docencia y el sector privado, asumirá en lugar del funcionario que abandona su cargo tras revelarse la existencia de al menos siete propiedades en Florida y dos sociedades comerciales en Delaware no registradas.

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Fernando Herrmann

Fernando Herrmann, nuevo secretario de Infraestructura.

El arquitecto Fernando Hermann, quien se desempeñaba como secretario de Transporte, reemplazará al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura a Carlos Frugoni luego de su salida de la administración pública al revelarse la existencia de al menos siete propiedades en Florida y dos sociedades comerciales en Delaware no registradas.

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El exfuncionario controlaba los inmuebles a través de las firmas Genova LLC y Waki LLC, constituidas en los años 2021 y 2025. Estas sociedades de responsabilidad limitada funcionaron como vehículos para la compra y administración de departamentos en el estado de Florida. Los valores de las unidades habitacionales oscilan entre los u$s140.000 y los u$s310.000, de acuerdo con los registros públicos de los Estados Unidos.

Frugoni omitió la declaración de estos activos ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Cinco de las propiedades en cuestión se ubican en el condado de Palm Beach, una zona exclusiva del sur del estado de Florida. La falta de transparencia sobre este patrimonio internacional precipitó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de desplazarlo de su estructura.

Quién es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Infraestructura que reemplaza a Carlos Frugoni

Fernando Herrmann llegó a la gestión pública el 22 de enero de 2026, cuando fue designado secretario de Transporte de la Nación en reemplazo de Luis Pierrini, quien había presentado su renuncia por motivos personales. Es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano en 1986 con orientación en sistemas constructivos especiales. Cuenta además con un Executive Master in Business Administration (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), cursado durante la década del 90.

Desde 1992 dirige el Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados, una firma dedicada a proyectos, dirección y gestión de obras. Entre sus trabajos se encuentran la remodelación y ampliación de la Clínica Bazterrica, parte del diseño del Hotel MDQ, un edificio corporativo en Las Lomas, una casa en Los Nogales y el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre decenas de proyectos desarrollados junto a sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens.

Al mismo tiempo, Herrmann fue socio gerente de Wilderstant SRL entre enero de 1990 y enero de 1992. Desde agosto de 2005 es socio gerente de Arquigrupo SRL. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como gerente de construcciones en CS Salud.

También se desempeñó en la docencia: dictó la materia Proyecto y Diseño Arquitectónico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires entre 1990 y 1993 y también enseñó en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

En el ámbito institucional, fue consejero del CPAU a partir de septiembre de 2004, y luego actuó como tesorero desde 2006 hasta 2008.

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