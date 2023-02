El Gobierno negó que se vaya a implementar un nuevo dólar soja: "No está en los temas de agenda"

"No he escuchado y no está en los tema de agenda de los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada, pero cada uno puede hacer la interpretación que quiera, cada uno es libre de hacerlo y lo respeto", agregó el funcionario, a partir de las especulaciones que surgieron a raíz de la reciente caída de reservas del Banco Central (BCRA).

Juan José Bahillo agricultura

Las consecuencias de la sequía

Bahillo se refirió también a la sequía que viene afectando desde hace meses al agro y señaló que, en el caso del trigo, "pasamos de 22 millones de toneladas a 13,4 millones".

"Somos cautos en cuanto a la estimación en términos monetarios. Hay que ver cómo evolucionan los cultivos y también los precios, porque ahí puede haber alguna compensación", advirtió el secretario de Agricultura.

"Indudablemente no vamos a tener los volúmenes que tuvimos los años anteriores. Esto es innegable. También la sequía ha pegado fuertemente en los productores ganaderos y en los tamberos", reconoció el funcionario de Hacienda.