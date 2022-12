Concluyó el dólar soja 2: el agro liquidó más de u$s 3.706 millones

El programa conocido como "dólar soja 2" acumuló ingresos por US$ 3.154 millones

El Banco Central de la República Argentina aceleró la acumulación de reservas este mes al comprar unos u$s 1.987 millones en el mercado, impulsado por el programa de incentivo a las exportaciones del sector soja y logró cerrar el año cumpliendo con la meta fijada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

De este modo, diciembre se consolidó como el segundo registro más alto del año en compras de reservas a través del mercado cambiario, sólo superado por septiembre cuando, con la primera versión del "dólar soja", adquirió casi u$s 5.000 millones.

El Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como dólar soja 2, acumuló ingresos por u$s 3.154 millones en su segunda edición, por lo que supera así el compromiso del sector agroexportador de liquidar soja y derivados, como harinas y aceites, por al menos u$s 3.000 millones desde el lanzamiento del programa el 28 de noviembre último.

Según datos del BCRA, las reservas internacionales cerraron el 2022 en u$s 44.588 millones luego de haber iniciado el año en u$s 39.582 millones. De esta manera, las reservas crecieron a lo largo del año en u$s 5.006 millones.

La acumulación de un mayor número de reservas estuvo impulsada por la mayor liquidación del campo y por una mejor coordinación del Gobierno en su conjunto para la asignación de divisas para la importación, a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).