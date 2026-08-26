El Gobierno nacional se reunió con autoridades distritales para continuar la organización de la visita del papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lideró la segunda mesa de trabajo oficial y la primera multinivel. El encuentro articuló a funcionarios porteños, bonaerenses y cordobeses con el fin de definir los aspectos logísticos y presupuestarios.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , coordinó este miércoles la primera reunión de trabajo interjurisdiccional con representantes del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba para planificar la visita del papa León XIV a la Argentina .

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Santo Padre desarrollará en cada jurisdicción, además de discutir cuestiones presupuestarias y de comunicación.

La mesa de trabajo contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández , en representación del Gabinete.

A su vez, asistieron los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny , y de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo , junto al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco .

El Ejecutivo informó que el próximo domingo arribará al país una comisión de trabajo de la Santa Sede para inspeccionar los escenarios previstos, tras lo cual las autoridades locales realizarán una nueva reunión interjurisdiccional para coordinar los equipos operativos.

Visita del papa León XIV a la Argentina: confirmaron dónde se alojará y qué lugares visitará

La Iglesia confirmó dónde será el alojamiento y los lugares que visitará el Papa León XIV cuando llegue a la Argentina en el mes de noviembre. El Sumo Pontífice se quedará durante tres días y tendrá diferentes actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján, informó que, tras mantener una reunión con líder de la Iglesia católica en el Vaticano, León XIV se hospedará en la Nunciatura de Buenos Aires. De acuerdo al cronograma detallado, el Papa se quedará el 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 estará en Córdoba y el miércoles 11 visitará Luján, siempre con base en esa sede.

De igual modo, están analizando “encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad”. “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, aseguró en declaraciones con Radio Mitre y también indicó que esta semana llegó a la Argentina una misión vaticana que terminará de definir el itinerario y la seguridad de la visita.

Por otra parte, a la posibilidad de un acto masivo con jóvenes, Scheining reconoció que el estadio Monumental “está en carpeta” para que sea el lugar, aunque aclaró que aún no está confirmado. “La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (tiene capacidad para 85 mil personas) y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, explicó.