26 de agosto de 2026 Inicio
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Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II: seguí en vivo la sesión en Diputados

El cuerpo legislativo retoma el debate con dos proyectos claves para el Gobierno. También se tratarán el acuerdo Mercosur-Singapur y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. El jueves el Presidente se reunió con los legisladores libertarios en Casa Rosada.

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Se espera una extensa sesión en Diputados. 

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles desde las 12 con una agenda que tiene como principales proyectos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal II. El oficialismo buscará avanzar con ambas iniciativas y obtener una nueva señal política en el Congreso después de las dificultades que enfrentó semanas atrás en el Senado.

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La nueva Carta Orgánica del Banco Central es uno de los ejes de la sesión. El proyecto establece que la preservación del valor de la moneda será el objetivo central de la entidad y plantea cambios en las herramientas disponibles para financiar al Estado.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece límites al financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios por parte del Banco Central. También restringe la adquisición de títulos públicos en el mercado primario. El oficialismo sostiene que la reforma apunta a evitar mecanismos que puedan derivar en una expansión monetaria y, de esa manera, contribuir a reducir la inflación.

El segundo proyecto prioritario es Inocencia Fiscal II, que será enviado al Senado en caso de obtener la media sanción. La propuesta busca facilitar la utilización de dólares que permanecen fuera del sistema financiero mediante una reducción de sanciones vinculadas con incumplimientos formales y la presentación de declaraciones juradas.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para incentivar la incorporación de esos fondos a la economía formal y simplificar las obligaciones de los contribuyentes.

Noticia en desarrollo.-

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