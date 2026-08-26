Axel Kicillof anunció un plan contra El Niño y criticó al Gobierno: "Puede ser muy grave"

El gobernador bonaerense confirmó la creación de una Mesa Ministerial con los intendentes, debido al fenómeno climático. "Todos los gobiernos del planeta saben que esto necesita planificación", remarcó.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , anunció la creación de una Mesa Ministerial con los intendentes ante el avance del fenómeno climático El Niño , el cual advirtió que este año sea "muy fuerte". Además, se refirió a las consecuencias y alertó que "puede tener manifestaciones muy graves".

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En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Kicillof expuso los diálogos con los funcionarios bonaerenses por el fenómeno que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial tropical se calientan por encima de sus valores históricos. "Venimos trabajando hace tiempo ante la probabilidad de que ocurra el Súper Niño. Hicimos planificación, reuniones en las diferentes cuencas y creamos líneas de trabajo" , expresó.

En tal sentido, marcó que "el umbral crítico se espera de ahora en más", con un pico entre septiembre y enero. "No quiero generar alarma, pero queremos comunicar que nuestros vecinos sepan que se avecina un fenómeno que puede tener manifestaciones muy graves" , aseveró.

En tanto, volvió a cargar contra la administración de Javier Milei por su postura sobre el sector científico: "Todos los gobiernos del planeta saben que esto necesita planificación. Los gobernadores, intendentes y presidentes planifican obras e inversiones para adaptar la situación al cambio climático. Ahora se viene esto y no recibimos acompañamiento financiero, todo lo contrario".

También exigió que el Gobierno nacional gire los recursos vinculados al Fondo Hídrico de Infraestructura. "El Fondo Hídrico no es algo que hay que pedir o recaudar de manera extraordinaria. Cada día que alguien carga nafta, aporta a ese fondo. Hoy hay $293.000 millones que ya aportamos, el 40% los bonaerenses, pero no está" , subrayó.

"Queremos que nos devuelvan la plata del Fondo Hídrico. La necesitamos porque hicimos inversiones multimillonarias para atender este fenómeno climático", remarcó Kicillof.

La NASA detectó a El Niño y demostró cómo altera la vida marina en los océanos

La NASA compartió imágenes de la llegada de El Niño a partir de junio de 2026 a partir del análisis de la red trófica marina: el fitoplancton. Los expertos aseguraron que este fenómeno avanzará hasta fines de 2026, con grandes posibilidades de que persista en el hemisferio norte hasta primavera de 2027.

En dos imágenes comparó las "condiciones neutrales" del fenómeno en junio de 2025, donde se veía grandes concentraciones de clorofila (presente en el fitoplancton) sin embargo, de cara a junio de 2026 (cuando El Niño comenzó a intensificarse) notaron que son "superficialmente más bajas".

"Esto se debe a que durante un episodio de El Niño, los vientos alisios ecuatoriales del este se debilitan, la capa superficial cálida del océano se extiende a mayor profundidad y se inhibe el afloramiento de las aguas frías y ricas en nutrientes que normalmente impulsan el crecimiento del fitoplancton", explicaron los oceanógrafos del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.