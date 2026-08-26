"Muchas gracias, diputados", la reacción del Gobierno y Javier Milei a la media sanción a la reforma del BCRA El Presidente y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado se hicieron eco de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados. "Ahora a pelearla en el Senado", afirmó el jefe de Estado. Por Agregar C5N en









Javier Milei en la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei le agradeció a la Cámara de Diputados por aprobar el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y aseguró que se trata de "un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien".

"Ahora a pelearla en el Senado", deslizó el jefe de Estado en X, ya que el proyecto debe ser tratado y votado en la Cámara alta para convertirse en ley finalmente.

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026 Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le agradeció a Milei y expresó su "alegría" por los 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones que permitieron que el proyecto avance.

"Tiene el potencial de cambiar la historia, lo digo por experiencia propia", consideró el funcionario en X este miércoles.

Qué alegría esta aprobación. Tiene el potencial de cambiar la historia. Lo digo por experiencia propia. Gracias Presidente @JMilei! VLLC! https://t.co/COB0PSTI8u — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 26, 2026 El vocero presidencial, Adrián Ravier, definió el día como "histórico" por la aprobación de la Cámara baja y aseguró que el proyecto "viene a poner fin a un largo período de dominancia fiscal, y desarma los mecanismos de emisión descontrolada que empobrecieron a millones de argentinos".

Ravier, en línea con la explicación de Milei por cadena nacional, insistió con que hubo "una inflación acumulada del 50.141% en veinte años" y con que "el BCRA sufrió un vaciamiento sistemático, con un daño patrimonial total de USD 553.000 millones, equivalente al 85% del PBI". "Lo que busca este proyecto es replicar lo que ya se logró en la gran mayoría de los países que erradicaron la inflación: un banco central independiente que cuide el valor de la moneda sin estar condicionado por el poder político de turno", afirmó el sucesor de Manuel Adorni. DÍA HISTÓRICO PARA LA ESTABILIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Se dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Este proyecto viene a poner fin a un largo período de dominancia fiscal, y desarma los mecanismos de emisión descontrolada que empobrecieron a millones… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) August 26, 2026 Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei Establecimiento de un mandato único: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo).

"Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo). Prohibición absoluta de financiar al Estado y comprar títulos públicos en mercado primario: "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario.

"Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario. Mayor exigencia para la remoción de autoridades: "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados", señaló Milei.

"La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados", señaló Milei. Restricción y giro de utilidades: "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas.

"Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas. Eliminación de esquemas de deuda interna: "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles", añadió Milei, en relación al mecanismo utilizado anteriormente para tomar reservas internacionales a cambio de pagarés del Tesoro.