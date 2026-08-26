26 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

"Muchas gracias, diputados", la reacción del Gobierno y Javier Milei a la media sanción a la reforma del BCRA

El Presidente y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado se hicieron eco de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados. "Ahora a pelearla en el Senado", afirmó el jefe de Estado.

Por
Javier Milei en la Casa Rosada.

Javier Milei en la Casa Rosada.

Los inversores se mostraron cautos con los activos argentinos.
Te puede interesar:

El riesgo país volvió a subir y los bonos soberanos no logran consolidar su recuperación

"Ahora a pelearla en el Senado", deslizó el jefe de Estado en X, ya que el proyecto debe ser tratado y votado en la Cámara alta para convertirse en ley finalmente.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le agradeció a Milei y expresó su "alegría" por los 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones que permitieron que el proyecto avance.

"Tiene el potencial de cambiar la historia, lo digo por experiencia propia", consideró el funcionario en X este miércoles.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, definió el día como "histórico" por la aprobación de la Cámara baja y aseguró que el proyecto "viene a poner fin a un largo período de dominancia fiscal, y desarma los mecanismos de emisión descontrolada que empobrecieron a millones de argentinos".

Ravier, en línea con la explicación de Milei por cadena nacional, insistió con que hubo "una inflación acumulada del 50.141% en veinte años" y con que "el BCRA sufrió un vaciamiento sistemático, con un daño patrimonial total de USD 553.000 millones, equivalente al 85% del PBI".

"Lo que busca este proyecto es replicar lo que ya se logró en la gran mayoría de los países que erradicaron la inflación: un banco central independiente que cuide el valor de la moneda sin estar condicionado por el poder político de turno", afirmó el sucesor de Manuel Adorni.

Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei

  • Establecimiento de un mandato único: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo).
  • Prohibición absoluta de financiar al Estado y comprar títulos públicos en mercado primario: "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario.
  • Mayor exigencia para la remoción de autoridades: "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados", señaló Milei.
  • Restricción y giro de utilidades: "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas.
  • Eliminación de esquemas de deuda interna: "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles", añadió Milei, en relación al mecanismo utilizado anteriormente para tomar reservas internacionales a cambio de pagarés del Tesoro.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central.

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central que busca reformar Milei

play

Milei reunió a legisladores de La Libertad Avanza con eje en la morosidad y la sesión en Diputados

Javier Milei volvió a atacar a la prensa en redes sociales. 

Mañana de furia de Milei en redes: insultos a periodistas y fuerte defensa del modelo económico

Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

El Gobierno busca alinear estrategia en una reunión con bloques aliados.

Semana clave en el Congreso: Milei se reúne con legisladores en la Casa Rosada

Abelardo de la Espriella lleva tres semanas en su cargo como presidente de Colombia. 

Colombia endurece su política migratoria: anuncian operativos masivos que apuntan a los inmigrantes venezolanos

Rating Cero

Yanina Latorre reveló cómo los Stoessel controlan los gastos de la hija.

Yanina Latorre destapó lo que vio de los padres de Tini Stoessel y que la horrorizó: "Cada vez que Tini..."

Rubén Rada junto a su hija, Julieta Rada.

La despedida de los famosos a Ruben Rada: "Nos deja un legado maravilloso"

Ruben Rada y un recuerdo inolvidable.
play

Adiós a Ruben Rada: el día que fumó marihuana con Bob Marley y el regalo que nunca olvidó

Rubén Rada falleció a los 83 años de una neumonía bilateral.
play

Disco con Los Auténticos Decadentes, un programa de TV y el regreso de Tótem: los proyectos en los que trabajaba Ruben Rada antes de morir

Marcelo Corazza fue el primer ganador de Gran Hermnano.

Fin de la causa contra Marcelo Corazza: la justicia lo liberó de culpa y cargo por corrupción de menores

Los importantes negocios que Fran habría montado con el dinero de Tini

Se revelaron los importantes negocios que el hermano de Tini Stoessel habría montado con su dinero: "¿De qué trabaja?"

últimas noticias

Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio de Agostina Vega.

Femicidio de Agostina Vega: Barrelier cambió de abogado y pidió ampliar su declaración indagatoria

Hace 19 minutos
Javier Milei volverá a hablar ante alumnos de secundario.

Milei dará un discurso sobre Ética e Inteligencia Artificial a alumnos del Colegio ORT

Hace 23 minutos
La declaración testimonial de la abogada fue oficialmente suspendida este miércoles.

Caso Cerimedo: Nadia Beller pidió ser testigo protegida y suspendieron su declaración

Hace 28 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto

Hace 34 minutos
El hombre de 35 años tendría problemas psiquiátricos según su madre.

Recoleta: un hombre se atrincheró en su departamento y generó caos en el tránsito

Hace 59 minutos