El futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos recuperó la libertad bajo fianza El defensor de Miami United, Matías Pourrain, recuperó la libertad tras pasar 20 días detenido en cárceles de tres estados, luego de ser arrestado por Migraciones. En la audiencia se decidió que no fuera deportado y logró regresar a su casa en Florida bajo fianza. Por Agregar C5N en









Matías Pourrain fue detenido por el ICE el 6 de agosto en el aeropuerto de Florida.

El futbolista argentino Matías Pourrain recuperó la libertad bajo fianza tras pasar 20 días detenido en cárceles de tres estados de Estados Unidos. El jugador de Miami United había sido arrestado el 6 de agosto por el departamento de Migraciones en el aeropuerto de Florida. En una jornada de audiencias, fue el único extranjero que no terminó deportado y ahora podrá volver a su casa.

Según reveló su abogada Regina de Moraes, la justicia estadounidense le fijó una fianza de 20 mil dólares que será abonada mañana. Además, la letrada indicó que una vez completados los trámites administrativos, Matías podrá volver a su casa en Florida desde Texas, estado donde se encuentra actualmente detenido.

Asimismo, de Moraes llevó tranquilidad al asegurar que el futbolista se encuentra bien de salud y de ánimo. “Está súper bien”, le reveló a TN, luego de estar durante casi tres semanas detenido por parte del ICE.

Pourrain podrá continuar su carrera en Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial en la Corte de Migraciones, que podría extenderse durante años. El jugador de Miami United no será deportado a la Argentina y su club lo respaldó durante todo el período de detención.

La pesadilla de Matías Pourrain, detenido por el ICE Todo comenzó el 6 de agosto cuando fue arrestado por agentes del ICE en el aeropuerto de Miami. Pasó por condiciones extremas donde compartió celda con 68 hombres en un espacio reducido, durmió sentado y recibió una alimentación que su defensa calificó como “para animales”. Aunque en una de las prisiones las condiciones eran algo mejores, el impacto emocional fue fuerte y fue su propia abogada quien relató que en una visita lo encontró llorando desconsolado.

La defensa aclaró que la detención no se debió a un delito criminal, sino a una cuestión administrativa vinculada a su trámite migratorio. Pourrain había ingresado con visa de turista y contaba con permiso de trabajo, pero aún no tenía aprobada la residencia permanente. Miami United El jugador argentino inició su carrera en Real Pilar y fue parte del histórico triunfo ante Vélez en la Copa Argentina 2019. Luego emigró a Estados Unidos, donde pasó por equipos como Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon, hasta llegar al Miami United FC. También participó en la Baller League de fútbol 6, consolidando su trayectoria en el país.