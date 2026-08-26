26 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Visita del papa León XIV a la Argentina: confirmaron dónde se alojará y qué lugares visitará

El arzobispo Jorge Eduardo Scheining se reunió con el sumo pontífice en el Vaticano y adelantó parte de la agenda de su gira por el país, prevista del 8 al 11 de noviembre. Tiene previstas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Por
El Papa León XIV visitará Uruguay

El Papa León XIV visitará Uruguay, Perú y luego hará su visita por Argentina, por primera vez.

La Iglesia confirmó dónde será el alojamiento y los lugares que visitará el Papa León XIV cuando llegue a la Argentina en el mes de noviembre. El Sumo Pontífice se quedará durante tres días y tendrá diferentes actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El papa León XIV recibió al arzobispo de Mercedes-Luján de cara a su visita a la Argentina
Te puede interesar:

El papa León XIV recibió al arzobispo de Luján de cara a su visita a la Argentina

Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján, informó que, tras mantener una reunión con líder de la Iglesia católica en el Vaticano, León XIV se hospedará en la Nunciatura de Buenos Aires. De acuerdo al cronograma detallado, el Papa se quedará el 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 estará en Córdoba y el miércoles 11 visitará Luján, siempre con base en esa sede.

De igual modo, están analizando “encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad”. “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, aseguró en declaraciones con Radio Mitre y también indicó que esta semana llegó a la Argentina una misión vaticana que terminará de definir el itinerario y la seguridad de la visita.

Por otra parte, a la posibilidad de un acto masivo con jóvenes, Scheining reconoció que el estadio Monumental “está en carpeta” para que sea el lugar, aunque aclaró que aún no está confirmado. “La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (tiene capacidad para 85 mil personas) y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, explicó.

En ese sentido, las autoridades cristianas habrían planteado la conveniencia de establecer algún tipo de medida especial para facilitar la participación de los fieles en las actividades masivas que encabezará el Sumo Pontífice.

Si bien por el momento no hay una decisión tomada ni se definió qué alcance tendría la eventual medida, la Casa Rosada mantienen abiertas distintas alternativas y una fuente oficial aseguró: “No está definido aún, pero algo se va a hacer. Se está analizando bien”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“No está definido aún, pero algo se va a hacer. Se está analizando bien”, es la postura del Gobierno, por ahora.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: el Gobierno evalúa dar asueto

La niña prodigio del violín que cautivó al Vaticano con su talento tenía fibrosis quística.

Venezuela: falleció a los 9 años la niña violinista que deslumbró a León XIV en el Vaticano

Legisladores acordarán reunión con el Nuncio Banach por la agenda papal. 

Oficialismo y oposición impulsan una Asamblea Legislativa para recibir al papa León XIV

Funcionarios nacionales, porteños y provinciales preparan la visita del Papa.

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la llegada del papa León XIV a la Argentina

Lotocki enfrenta una pena que podría oscilar entre los 8 y los 25 años de prisión.

Continúa el juicio contra Lotocki por la muerte de un empresario: declaran nuevos testigos

fallecio jorge williams, reconocido sastre que se convirtio en meme

Falleció Jorge Williams, reconocido sastre que se convirtió en meme

Rating Cero

El enojo de Tini con su papá.

Filtraron cuál fue el detonante del enojo de Tini Stoessel con su padre Alejandro

Martita Fort, picante contra Luck Ra.

Martita Fort se metió en la pelea entre Luck Ra y La Joaqui: el lapidario comentario contra el cordobés

Tini se alejó de su familia.

Se supo la exorbitante cifra que Tini Stoessel le reclama a su padre Alejandro: "Ella no es dueña de nada"

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Denisse González mostró las secuelas en su cuerpo.

Denisse González de Gran Hermano mostró las secuelas de su tratamiento: "Como una película de terror"

últimas noticias

Los créditos apuntan a solucionar el problema habitacional.

Cuánto plata necesito para acceder a los nuevos créditos hipotecarios que anunció Caputo

Hace 2 minutos
A comienzos de 2024, el Gobierno eliminó impuestos a la compra puerta a puerta. 

Golpe al consumo interno: las compras en el exterior crecieron un 15,5% en julio

Hace 27 minutos
play

Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

Hace 30 minutos
El Papa León XIV visitará Uruguay, Perú y luego hará su visita por Argentina, por primera vez.

Confirmaron dónde se alojará y qué lugares visitará León XIV en su visita a Argentina

Hace 47 minutos
Casi 400 personas permanecen desaparecidas. 

Nepal: impresionante avalancha de hielo y roca deja al menos 55 muertos

Hace 49 minutos