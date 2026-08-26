Visita del papa León XIV a la Argentina: confirmaron dónde se alojará y qué lugares visitará El arzobispo Jorge Eduardo Scheining se reunió con el sumo pontífice en el Vaticano y adelantó parte de la agenda de su gira por el país, prevista del 8 al 11 de noviembre. Tiene previstas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Por Agregar C5N en









El Papa León XIV visitará Uruguay, Perú y luego hará su visita por Argentina, por primera vez.

La Iglesia confirmó dónde será el alojamiento y los lugares que visitará el Papa León XIV cuando llegue a la Argentina en el mes de noviembre. El Sumo Pontífice se quedará durante tres días y tendrá diferentes actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján, informó que, tras mantener una reunión con líder de la Iglesia católica en el Vaticano, León XIV se hospedará en la Nunciatura de Buenos Aires. De acuerdo al cronograma detallado, el Papa se quedará el 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 estará en Córdoba y el miércoles 11 visitará Luján, siempre con base en esa sede.

De igual modo, están analizando “encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad”. “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, aseguró en declaraciones con Radio Mitre y también indicó que esta semana llegó a la Argentina una misión vaticana que terminará de definir el itinerario y la seguridad de la visita.

Por otra parte, a la posibilidad de un acto masivo con jóvenes, Scheining reconoció que el estadio Monumental “está en carpeta” para que sea el lugar, aunque aclaró que aún no está confirmado. “La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (tiene capacidad para 85 mil personas) y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, explicó.

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En ese sentido, las autoridades cristianas habrían planteado la conveniencia de establecer algún tipo de medida especial para facilitar la participación de los fieles en las actividades masivas que encabezará el Sumo Pontífice. Si bien por el momento no hay una decisión tomada ni se definió qué alcance tendría la eventual medida, la Casa Rosada mantienen abiertas distintas alternativas y una fuente oficial aseguró: “No está definido aún, pero algo se va a hacer. Se está analizando bien”.