26 de agosto de 2026 Inicio
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Salida de peso en el Gobierno: renunció el director general de Aduanas

José Andrés Velis, de 67 años, presentó su dimisión este lunes por la tarde, pero el Gobierno aún no confirmó de manera oficial su salida. Cercano a Santiago Caputo, se había jubilado en 2024 tras más de 40 años en la dependencia, actualmente a cargo del ARCA, pero regresó en octubre de ese año, cuando Florencia Misrahi asumió la dirección de la agencia recaudadora.

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Salida de peso en el Gobierno: renunció el director general de Aduanas

El director general de Aduanas, José Andrés Velis, solicitó una licencia de dos semanas y su futuro al frente del organismo quedó bajo análisis. La medida fue autorizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de la que depende la Aduana, aunque hasta el momento no se confirmó ningún cambio en la conducción.

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En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre una eventual salida de Velis. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que no existe por ahora una resolución que disponga su desplazamiento ni modificaciones en la estructura del organismo.

Más de 40 años de trayectoria en la Aduana

Velis llegó a la conducción de la Dirección General de Aduanas en octubre de 2024, como parte de la reorganización impulsada por el Gobierno para modificar el funcionamiento y los mecanismos de control del organismo.

Su trayectoria dentro de la Aduana se extendió durante más de cuatro décadas. A lo largo de su carrera ocupó diferentes puestos operativos y de fiscalización, con funciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el puerto de Buenos Aires y otras áreas vinculadas con el control y el resguardo aduanero.

El funcionario había accedido a la jubilación poco antes de ser designado al frente del organismo, luego de completar 44 años de servicio en la Aduana.

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