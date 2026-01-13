13 de enero de 2026 Inicio
La angustia de la esposa de Germán Giuliani, el otro argentino detenido en Venezuela: "Pedimos una fe de vida"

Virginia Rivero expuso su aflicción por la situación del abogado, quien fue arrestado en el país caribeño en mayo de 2025. "Le preguntaron el nombre y al escuchar el acento argentino lo secuestraron", marcó.

Germán Giuliani permanece detenido en Venezuela.

En diálogo con Radio Mitre, Virginia Rivero recordó el momento en el que Giuliani fue arrestado por las autoridades venezolanas: "Fue a Venezuela por trabajo. Se fue el 5 de abril y el 21 de mayo lo detuvieron. Le preguntaron el nombre y al escuchar el acento argentino lo secuestraron. Me enteré por un medio de comunicación, estaba en el trabajo, fue el viernes 23 de mayo y me llamó Cancillería para informarme la noticia".

En tal sentido, advirtió que se mantiene comunicado. "En este momento, de mi esposo no tengo información. Sé que está en Yare 2. Desde el 21 de diciembre que lo trasladaron, estaba en Caracas, no tengo información de él. No tengo ningún dato. Estamos desesperados y pidiendo una fe de vida", expresó.

Germán Giuliani fue detenido en el gobierno de Nicolás Maduro.

En tanto, señaló que se mantiene en contacto con el canciller Pablo Quirno y la exministra de Seguridad y actual senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich: "Sé que están trabajando, sobre todo a partir de la caída de Maduro. No me cuentan nada, hay mucho en manos de Estados Unidos. Sé que trabajan y tienen todo listo para poder traer a los argentinos".

La familia de Giuliani denunció que las acusaciones carecen de sustento. Desde diciembre de 2025 no existe información oficial clara sobre su paradero ni sobre el estado de su causa judicial, lo que llevó a denunciar una situación de desaparición de hecho y la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva.

Venezuela habilitó las visitas en la cárcel donde está detenido Nahuel Gallo

Las autoridades de Venezuela autorizaron las visitas a los detenidos que se encuentran en el penal de El Rodeo I, ubicada en el estado de Miranda. Se trata de la cárcel en la que permanece secuestrado el gendarme argentino Nahuel Gallo.

El Rodeo I, situada a 50 kilómetros de la ciudad de Caracas, es una cárcel de máxima seguridad controlada por la contrainteligencia militar venezolana. Las personas detenidas en celdas se encontraban incomunicadas luego de los arrestos dispuestos por la administración del ahora expresidente Nicolás Maduro, por lo que Gallo no tuvo ningún contacto con sus allegados después de ser secuestrado.

