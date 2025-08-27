Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de La Plata tras una presentación de la Defensoría del Pueblo. Los jueces consideraron que esta restricción podía vulnerar el derecho de los electores a una información completa y accesible. Por







La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

La Justicia bonaerense resolvió que las boletas para las elecciones legislativas provinciales del próximo 7 de septiembre podrán llevar más de dos fotos de candidatos, con el objetivo de garantizar el derecho de los votantes a contar con información "completa y accesible".

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, integrada por los jueces Claudia Milanta, Diego Ucín y Roberto Mora, a raíz de una presentación de la Defensoría del Pueblo que encabeza Guido Lorenzino.

El organismo había pedido que se suspendiera la Resolución Técnica 158/2025 de la Junta Electoral provincial que impedía colocar tres o más imágenes de candidatos en las boletas y fijaba un límite de dos. Según señaló, no se justificaba por qué no serían admisibles ni cómo afectarían la claridad de la boleta.

El tribunal suspendió esta restricción al considerar que podía "vulnerar el derecho de los electores a una información completa y accesible, afectando la transparencia democrática y los deberes de accesibilidad electoral", y que "el límite de imágenes no tiene sostén técnico, logístico o normativo".

Además determinó que, hasta que se dicte una sentencia definitiva, las agrupaciones políticas podrán incluir en sus boletas la cantidad de fotografías de candidatos que estimen conveniente, siempre que se ubiquen dentro del tercio central de la boleta y respeten los parámetros técnicos ya fijados por la Junta Electoral.

Para Lorenzino, este fallo "resguarda derechos políticos esenciales y asegura mayor transparencia e información al electorado bonaerense, el derecho de las y los electores a acceder a información completa y accesible sobre la oferta política, el derecho a la identificación visual de los candidatos, y los deberes de accesibilidad electoral".