Candela Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos por primera vez tras las versiones de infidelidad Luego de ser señalado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, el actor compartió imágenes con su pareja y su hijo.







El actor Andrés Gil fue señalado como el tercero en discordia en la escandalosa separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez y desde ese momento vivió varios días tormentosos que afectaron lógicamente a su pareja con Candela Vetrano.

Por eso, sorprendió este miércoles con algunas publicaciones que realizó en las redes junto a la ex Casi Ángeles, acompañados por su hijo Pino.

La pareja de artistas decidió mostrarse juntos nuevamente y pareció dar por terminada la polémica. Ambos compartieron fotos en Instagram desde un balcón con vista al puerto, en las que se los ve sonrientes y disfrutando la tarde.