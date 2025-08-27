IR A
Candela Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos por primera vez tras las versiones de infidelidad

Luego de ser señalado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, el actor compartió imágenes con su pareja y su hijo.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi.
Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

Por eso, sorprendió este miércoles con algunas publicaciones que realizó en las redes junto a la ex Casi Ángeles, acompañados por su hijo Pino.

La pareja de artistas decidió mostrarse juntos nuevamente y pareció dar por terminada la polémica. Ambos compartieron fotos en Instagram desde un balcón con vista al puerto, en las que se los ve sonrientes y disfrutando la tarde.

