Candela Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos por primera vez tras las versiones de infidelidad.

El actor Andrés Gil fue señalado como el tercero en discordia en la escandalosa separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez y desde ese momento vivió varios días tormentosos que afectaron lógicamente a su pareja con Candela Vetrano.
Luego de ser señalado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, el actor compartió imágenes con su pareja y su hijo.
El actor Andrés Gil fue señalado como el tercero en discordia en la escandalosa separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez y desde ese momento vivió varios días tormentosos que afectaron lógicamente a su pareja con Candela Vetrano.
Por eso, sorprendió este miércoles con algunas publicaciones que realizó en las redes junto a la ex Casi Ángeles, acompañados por su hijo Pino.
La pareja de artistas decidió mostrarse juntos nuevamente y pareció dar por terminada la polémica. Ambos compartieron fotos en Instagram desde un balcón con vista al puerto, en las que se los ve sonrientes y disfrutando la tarde.