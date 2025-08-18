Elecciones 2025: quiénes son los famosos y outsiders que se presentan como candidatos

Tras el cierre de listas, se confirmó que varias figuras provenientes del deporte, el espectáculo y los medios aparecerán en las boletas de distintos espacios. A qué cargos se postulan.

El cierre de listas para las elecciones legislativas 2025 trajo confirmaciones y algunas sorpresas, como la inclusión de varios outsiders que vienen del mundo del deporte, los medios o el espectáculo y ahora buscarán una banca en representación de distintos partidos.

Cierre de listas: uno por uno, los candidatos a diputados y senadores por las provincias

Una es la exvedette Virginia Gallardo, panelista de Indomables en C5N, quien se postulará como diputada nacional por la provincia de Corrientes dentro de La Libertad Avanza (LLA). Según contó ella misma, en el pasado tomó clases privadas de economía con el presidente Javier Milei para mejorar su labor periodística.

También el exfutbolista Claudio "Turco" García será candidato a diputado nacional, aunque en su caso por la Ciudad de Buenos Aires y en representación del Partido Integrar que encabeza Daniel Amoroso, exlegislador porteño del PRO y Unión Federal.

"Hoy la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle. La capital está muy parecida a la Provincia. En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso salimos a la cancha como candidatos a diputados por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!", anunció en sus redes sociales.

También desde el mundo del fútbol, Carlos "Loco" Enrique, campeón con Independiente en la década del '80, será candidato a tercer concejal de Lanús en la boleta de Somos Buenos Aires. "Llegó el momento de salir a la cancha. Le voy a dar con tanto amor como le di en el fútbol", afirmó en redes sociales.

Otro candidato será Jorge Porcel Jr, hijo del comediante Jorge Porcel, quien ocupará el tercer lugar de la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires del partido Movimiento Plural, encabezado por Marcelo Peretta, titular del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Por otro lado, la actriz y modelo Karen Reichardt, quien saltó a la fama en la década del '90 y actualmente es conductora en la Televisión Pública, integrará la boleta de LLA para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Aunque aún no se confirmó su lugar en la lista, trascendió que sería uno de los primeros.

Otra periodista que irá como candidata es Evelyn Von Brocke, quien aparecerá en la boleta de concejales de San Isidro por el partido Acción Vecinal del exintendente Gustavo Posse. Además, el abogado Mauricio D'Alessandro se postulará como diputado provincial por la tercera sección electoral bonaerense en la lista de Nuevos Aires.

En Córdoba, la campeona nacional e internacional de "Bikini Fitness" Laura Soldano, conocida por su método de entrenamiento FIIT, ocupará el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA. Dentro del mismo partido, el streamer Sergio "Tronco" Figliuolo, habitual colaborador de Alejandro Fantino, se postulará en territorio bonaerense.

Otro famoso es Larry De Clay, cuyo verdadero nombre es Raúl Biaggioni, quien ocupará el tercer lugar en la boleta de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del espacio de Santiago Cúneo. El humorista ya tiene experiencia en política, ya que fue concejal de Escobar.