De la mano de Lionel Messi, Inter Miami venció a Orlando City por 3-1 y llegó a la final de la Leagues Cup El astro argentino metió dos goles para dar vuelta el clásico de la Florida en las semifinales del torneo internacional y llevar a Las Garzas al partido definitorio. Por







Messi metió un doblete clave para llevar a Inter Miami a la final.

¡Inter Miami es finalista de la Leagues Cup! Con un doblete de Lionel Messi, Las Garzas dieron vuelta el clásico del Sol, le ganaron 3-1 a Orlando City en el Chase Stadium y avanzaron al partido definitorio. El equipo de Javier Mascherano ahora esperan rival: Los Angeles Galaxy o Seattle Sounders definirán el otro lugar.

La visita vendió cara la derrota y se plantó de igual a igual en Miami. Antes del final de la primera etapa luego de una jugada en la que el colombiano Muriel habilitó a Mario Pašali, quien definió con un disparo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1960896755525914744&partner=&hide_thread=false WE ARE IN THE LEAGUES CUP FINAL pic.twitter.com/KlxVvtd8WV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025 En el segundo tiempo, debió aparecer el 10 de la Selección argentina, que metió un doblete y le dio el pase a la final al Inter Miami. Convirtió de penal, tras una falta al argentino Tadeo Allende, y luego clavó el 2-1 parcial con un jugadón colectivo que culminó de la mejor manera el capitán del equipo rosa. El venezolano Telasco Segovia selló tras una gran definición por arriba del arquero Pedro Gallese.

De esta manera, Inter Miami alcanzó su segunda final en las últimas tres ediciones y buscará repetir el título logrado en 2023. Su rival saldrá del ganador del cruce entre Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders que jugarán en último turno.